Sempre più esposte e ostentate. Come indossare le mutande a vista
Dai boxer che fanno capolino dai jeans, allo slip al posto di pantaloni e gonne. Evoluzione del capo underwear oggi elevato ad abito
Dai “mutandoni” di Caterina de’ Medici – divulgatrice di trend ante litteram che li aveva introdotti a corte per cavalcare con maggiore facilità - di tempo ne è passato.
Allora erano lunghi fino al ginocchio, oggi le mutande sono mini, glitterate o scolpite.
E, per le più audaci, finiscono persino per sostituire gonne o pantaloni.
Nella storia sono stati tanti i testimonial dell’evoluzione dell’intimo di sotto. Galeotti furono gli Anni 90 e Duemila. Avevano fatto subito tendenza i boxer bianchi di Eminem che facevano capolino dai pantaloni. Da quel momento tutti i liceali dell’epoca li hanno indossati così, ed è stato un tripudio di elastici griffati che spuntavano sopra le cinture. Uno stile figlio della cultura rap e del mondo dello skate, in modalità androgina e gender-fluid.In quegli anni, intanto, la lingerie da donna si è fatta sottilissima. È diventato (letteralmente) un pezzo da museo il perizoma realizzato da Tom Ford per Gucci nel 1997. Ritornato alla ribalta di recente, è una delle creazioni più emblematiche del creativo per la maison fiorentina.
Ma non c’è ancora l’upgrade a clothing. Lo slip rimane underwear, protetto dai jeans. Fino alla strana moda che nasce nel 2022: intimo senza gonna e senza pantaloni. Un trend lanciato in passerella e rilanciato dalle star, come Kylie Jenner, avvistata a Parigi con l’intimo sportivo indossato direttamente sotto il cappotto, e Bella Hadid, fotografata con reggiseno e slip nero a un party del Met Gala 2022. L’anno dopo, in occasione del suo sbarco al Festival di Venezia, Emma Corin ha sfoggiato un paio di mutande in seta-lana di MiuMiu abbinate a cardigan, t-shirt, collant velato e stringate in pelle.
Vip e influencer hanno abbracciato in questi due anni con disinvoltura questo trend, come Lil Nas, che per il Met Gala del 2023 aveva scelto un perizoma glitterato.
Fino a oggi. Adine Leopold, per esempio, quest’anno ha abbinato uno slip nero a un doppiopetto, camicia a righe, cravatta, collant e tacco alto, in stile mannish con sorpresa. Anna Winter ha indossato coulotte rosa con top e trench durante la Copenhagen Fashion Week.Ha fatto di più Evgeniia Romanova, che alla scorsa sfilata di Balenciaga per l’Haute Couture Autunno/Inverno 2025-2026 ha scelto solo un completo intimo, corsetto, slip e reggicalze.
L’ispirazione arriva dalle sfilate Autunno/Inverno 2025 2026. In occasione dei 30 anni di Dsquared2, per esempio, Dean e Dan Caten hanno presentato alla Milano Fashion Week diversi outfit con gli slip protagonisti.
Tra i più commentati quello portato in passerella da Doechii, una delle più acclamate cantanti americane degli ultimi tempi, che ha anche di recente scelto un modello del duo per il suo concerto al Grant Park di Chicago.
E se il latino mutandae ci ricorda che la moda muta e cambia di continuo, anche l'intimo si evolve, tanto che è nata una fiera dedicata, appena andata in scena a Parigi, al Salon international de la lingerie.
Quel che però sembra rimanere invariato nel tempo è un certo sgomento che l’underwear sempre più esposto e ostentato suscita ancora, capace di far sempre parlare di sé.
I 5 capi must have per ripartire con stile
Contenuti consigliati
- beauty
Effetto Biondo, i look baciati dal sole delle star
I capelli sunkissed conquistano l’autunno-inverno 2025. Chiome che profumano di miele, ambrate o dorate, spiccano su red carpet e teste coronate
- fashion
Back to school, i look per il primo giorno di scuola
I capi per iniziare con il piede giusto il nuovo anno scolastico sono pronti ad essere sfoggiati
- fashion
Il saluto discreto a Giorgio Armani
I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari
- Fashion
Il potere di un capo: la giacca Armani
Destrutturare il capo maschile e renderlo icona di empowerment femminile
- entertainment
Hugh Grant e Colin Firth: 65 anni di rivalità a suon di stile (british)
I due attori spengono le candeline a un giorno di distanza l’uno dall’altro e rappresentano ancora la quintessenza del fascino british, tra film iconici e una rivalità che non smette di divertire
- ENTERTAINMENT
Chi è Alexandra Saint Mleux, la fidanzata di Leclerc che ha fatto impazzire Monza
Al Gran Premio di Monza, i riflettori non si sono concentrati solo sulla pista. È stata la fidanzata del pilota della Ferrari a conquistare la scena
- X-STYLE PER CLARINS
La “migliore gioventù” in un siero iconico. Dalla ricerca, il segreto per una pelle levigata e radiosa nel tempo
X-Style per Clarins
- lifestyle
Con Hermèstories il mondo di Hermès arriva a teatro
Per la prima volta a Milano, la storia di Hermès sale sul palcoscenico. Al Franco Parenti il pubblico è invitato a scoprire i segreti della maison francese. Un viaggio ironico e surreale alla scoperta di un savoir faire unico
- Entertainment
VMAs 2025: i look più belli della serata, tra eccessi e trasparenze
I look più iconici dei VMAs 2025: abiti audaci, dettagli glamour e sorprese di stile da Lady Gaga, Ariana Grande e Sabrina Carpenter
- beauty
7 trattamenti viso al collagene e peptidi idratanti e rimpolpanti
Sono gli ingredienti "star di soin" pensati per dare tono e volume all’epidermide, perfetti anche per prepararla al cambio di stagione
- FASHION
L’addio a Giorgio Armani
Dopo due giorni di camera ardente, oggi i funerali dello stilista in forma privata. L’omaggio di X Style allo stilista e ai suoi colori, dal greige al nero
- Fashion
Cosa rimane di Venezia 82: tra lezioni di stile e beauty look da copiare
Chiuso il sipario sulla Mostra Internazionale del Cinema, non resta che prendere nota dei trend emersi sul red carpet: abiti couture, look vintage e tendenze trucco e capelli
- entertainment
Venezia 82: il vincitore del Leone d'Oro 2025 e gli altri premiati
Nella cerimonia di chiusura della Mostra del Cinema la giuria sovverte i pronostici: tra emozione, politica, grandi esclusi e tanti premi al cinema italiano
- living
Parigi si accende di design: Maison&Objet e la Design Week 2025
Dalla fiera al cuore della città, un viaggio tra mostre, installazioni e nuovi talenti: ecco cosa non perdere a settembre nella capitale francese
- entertainment
Venezia 82: il cinema ricorda Giorgio Armani
Un legame speciale quello di Giorgio Armani con il Festival del Cinema di Venezia, che oggi lo piange e lo ricorda
- fashion
Tutte le star vestite da Giorgio Armani
Dagli esordi degli Anni 70 a oggi, ecco gli abiti che hanno fatto la storia della maison sui red carpet più importanti. Armani le ha vestite tutte: da Diane Keaton per il suo Oscar nel 1978, a Rihanna e Lady Gaga, passando per Julia Roberts
- X-STYLE PER LEXUS
Lexus e il futuro delle emozioni artificiali al Reply AI Film Festival
X-Style per Lexus
- fashion
Milano piange Giorgio Armani: quando e dove saranno la camera ardente e i funerali
La città si prepara a omaggiare uno dei suoi "figli" più amati, con un ultimo saluto aperto al pubblico, seguito da un commiato riservato
- beauty
7 trattamenti labbra che rimpolpano, senza irritare
Racchiudono ingredienti volumizzanti che aumentano i contorni della bocca con delicatezza e senza pizzicare, al contrario dei classici lip plumper
- Fashion
Il futuro dell’impero Armani dopo la morte di Re Giorgio
Chi guiderà Armani dopo Giorgio? Tutti i dettagli sulla successione, gli eredi e il destino della maison simbolo della moda italiana
- Entertainment
Mostra del Cinema di Venezia: il ritorno dei grandi attori e film italiani
Due giorni alla fine del concorso: tra Di Costanzo, Maresco e tre grandi attrici, il cinema italiano illumina la Laguna
- X-STYLE PER LEXUS
Nel mezzo del design: Lexus e l’arte dell’in-between
X-Style per Lexus
- FASHION
Addio a Re Giorgio Armani, l’eleganza che ha cambiato il mondo
Si è spento il maestro che ha trasformato lo stile in un linguaggio universale e ha reso affascinante la sobrietà