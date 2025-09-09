Dai boxer che fanno capolino dai jeans, allo slip al posto di pantaloni e gonne. Evoluzione del capo underwear oggi elevato ad abito

Dai “mutandoni” di Caterina de’ Medici – divulgatrice di trend ante litteram che li aveva introdotti a corte per cavalcare con maggiore facilità - di tempo ne è passato.

Ritratti di Enrico II e Caterina de’ Medici, re e regina di Francia. Credits: Getty Images

Allora erano lunghi fino al ginocchio, oggi le mutande sono mini, glitterate o scolpite.

E, per le più audaci, finiscono persino per sostituire gonne o pantaloni.

Eminem agli MTV Video Music Awards 2002 Credits: Getty Images

Nella storia sono stati tanti i testimonial dell’evoluzione dell’intimo di sotto. Galeotti furono gli Anni 90 e Duemila. Avevano fatto subito tendenza i boxer bianchi di Eminem che facevano capolino dai pantaloni. Da quel momento tutti i liceali dell’epoca li hanno indossati così, ed è stato un tripudio di elastici griffati che spuntavano sopra le cinture. Uno stile figlio della cultura rap e del mondo dello skate, in modalità androgina e gender-fluid.In quegli anni, intanto, la lingerie da donna si è fatta sottilissima. È diventato (letteralmente) un pezzo da museo il perizoma realizzato da Tom Ford per Gucci nel 1997. Ritornato alla ribalta di recente, è una delle creazioni più emblematiche del creativo per la maison fiorentina.

Kylie Jenner, Bella Hadid & Emma Corin Credits: Getty Images

Ma non c’è ancora l’upgrade a clothing. Lo slip rimane underwear, protetto dai jeans. Fino alla strana moda che nasce nel 2022: intimo senza gonna e senza pantaloni. Un trend lanciato in passerella e rilanciato dalle star, come Kylie Jenner, avvistata a Parigi con l’intimo sportivo indossato direttamente sotto il cappotto, e Bella Hadid, fotografata con reggiseno e slip nero a un party del Met Gala 2022. L’anno dopo, in occasione del suo sbarco al Festival di Venezia, Emma Corin ha sfoggiato un paio di mutande in seta-lana di MiuMiu abbinate a cardigan, t-shirt, collant velato e stringate in pelle.

Lil Nas X partecipa al Costume Institute Benefit 2023, che celebra “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” Credits: Getty Images

Vip e influencer hanno abbracciato in questi due anni con disinvoltura questo trend, come Lil Nas, che per il Met Gala del 2023 aveva scelto un perizoma glitterato.

Leopold, Romanova & Winter Credits: Getty Images

Fino a oggi. Adine Leopold, per esempio, quest’anno ha abbinato uno slip nero a un doppiopetto, camicia a righe, cravatta, collant e tacco alto, in stile mannish con sorpresa. Anna Winter ha indossato coulotte rosa con top e trench durante la Copenhagen Fashion Week.Ha fatto di più Evgeniia Romanova, che alla scorsa sfilata di Balenciaga per l’Haute Couture Autunno/Inverno 2025-2026 ha scelto solo un completo intimo, corsetto, slip e reggicalze.

DSquared2 F25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

L’ispirazione arriva dalle sfilate Autunno/Inverno 2025 2026. In occasione dei 30 anni di Dsquared2, per esempio, Dean e Dan Caten hanno presentato alla Milano Fashion Week diversi outfit con gli slip protagonisti.

Tra i più commentati quello portato in passerella da Doechii, una delle più acclamate cantanti americane degli ultimi tempi, che ha anche di recente scelto un modello del duo per il suo concerto al Grant Park di Chicago.

Doechii si esibisce durante il Lollapalooza al Grant Park il 2 agosto a Chicago, Illinois. Credits: Getty Images

E se il latino mutandae ci ricorda che la moda muta e cambia di continuo, anche l'intimo si evolve, tanto che è nata una fiera dedicata, appena andata in scena a Parigi, al Salon international de la lingerie.

Quel che però sembra rimanere invariato nel tempo è un certo sgomento che l’underwear sempre più esposto e ostentato suscita ancora, capace di far sempre parlare di sé.

I 5 capi must have per ripartire con stile