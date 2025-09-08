Il saluto discreto a Giorgio Armani

Si è tenuto oggi, nella massima riservatezza, il funerale di Giorgio Armani, il grande stilista scomparso all’età di 91 anni.

La cerimonia si è tenuta nella sua terra d’origine, a Rivalta di Piacenza, nella chiesetta di San Martino. Armani riposerà accanto ai genitori e al fratello, nella cappella di famiglia.

In linea con lo stile sobrio che ha sempre contraddistinto la sua vita, le esequie si sono svolte in forma strettamente privata, con la presenza di pochissime persone tra familiari e collaboratori storici.

Nessun clamore, nessuna passerella, solo il silenzio della campagna piacentina e l’affetto di chi lo ha conosciuto davvero.

Nei giorni precedenti, migliaia di persone avevano potuto rendergli omaggio a Milano, al Teatro Armani di via Bergognone, dove era stata allestita la camera ardente.

Una lunga fila di colleghi, ex dipendenti, personalità della moda e cittadini comuni ha testimoniato quanto profondo sia stato l’impatto di Armani sulla città e sull’Italia intera.

Oggi invece il commiato ha avuto i toni della sobrietà e dell’intimità, in perfetta coerenza con la filosofia del “Re Giorgio”, che ha sempre fatto della discrezione e dell’eleganza essenziale il suo marchio di fabbrica.

Con la sua morte, si chiude un capitolo fondamentale della moda mondiale, ma il suo lascito continua a vivere non solo nei capi che hanno definito un’epoca, ma anche nell’idea di bellezza senza tempo che ha saputo regalare al mondo.

