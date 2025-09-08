Mediaset Infinity logo
X-Style
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
X-Style logo
Home
Fashion
Beauty
Lifestyle
Living
Entertainment
Festival di Venezia
Tutti i video
fashion
08 settembre 2025

Il saluto discreto a Giorgio Armani

I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari

Condividi:

Si è tenuto oggi, nella massima riservatezza, il funerale di Giorgio Armani, il grande stilista scomparso all’età di 91 anni.

La cerimonia si è tenuta nella sua terra d’origine, a Rivalta di Piacenza, nella chiesetta di San Martino. Armani riposerà accanto ai genitori e al fratello, nella cappella di famiglia.

In linea con lo stile sobrio che ha sempre contraddistinto la sua vita, le esequie si sono svolte in forma strettamente privata, con la presenza di pochissime persone tra familiari e collaboratori storici.

Nessun clamore, nessuna passerella, solo il silenzio della campagna piacentina e l’affetto di chi lo ha conosciuto davvero.

Nei giorni precedenti, migliaia di persone avevano potuto rendergli omaggio a Milano, al Teatro Armani di via Bergognone, dove era stata allestita la camera ardente.

Una lunga fila di colleghi, ex dipendenti, personalità della moda e cittadini comuni ha testimoniato quanto profondo sia stato l’impatto di Armani sulla città e sull’Italia intera.

Oggi invece il commiato ha avuto i toni della sobrietà e dell’intimità, in perfetta coerenza con la filosofia del “Re Giorgio”, che ha sempre fatto della discrezione e dell’eleganza essenziale il suo marchio di fabbrica.

Con la sua morte, si chiude un capitolo fondamentale della moda mondiale, ma il suo lascito continua a vivere non solo nei capi che hanno definito un’epoca, ma anche nell’idea di bellezza senza tempo che ha saputo regalare al mondo.

Leggi anche:

Addio a Re Giorgio Armani, l’eleganza che ha cambiato il mondo

Tutte le star vestite da Giorgio Armani

Contenuti consigliati

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity