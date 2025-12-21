Dieci film (alternativi) da vedere a Natale per chi ama il design, l’atmosfera e il cinema d’autore

Non solo luci e decorazioni, ma anche design, mood e, soprattutto, visione cinematografica. Pellicole dove il Natale è un passaggio, una ispirazione, una pausa o una ripartenza. Ecco la nostra selezione per una visione alternativa, fatta di atmosfera, bellezza visiva e scene che rimangono nell’immaginario.

A Very Murray Christmas – Sofia Coppola, 2015

Una tempesta di neve blocca New York e impedisce a una sfilata di star di raggiungere il Carlyle Hotel, dove Bill Murray dovrebbe registrare un “Christmas special”. Solo e rassegnato a un Natale senza pubblico né spettacolo, si rifugia nella sua suite. Tra vip improvvisati e crisi personali, è un blackout a spegnere tutto: telecamere, luci e aspettative. Senza corrente né copione, Murray è costretto a inventarsi un Natale con quello che ha – e con chi ha. I pasticcieri diventano una band, la cameriera una crooner, uno sposo abbandonato un batterista improvvisato. Bill canta, riconcilia, beve (molto) e cade in un sonno alcolico. Desto o forse sognante, si ritrova in uno studio immaginario, addobbato a festa: un pianoforte bianco, George Clooney in smoking, Miley Cyrus in mini abito rosso. Tra grandi classici, spiriti natalizi e ironia sottile, la notte si chiude sullo skyline silenzioso di New York.

Carol – Todd Haynes, 2015

New York, 1952. Due donne si incontrano tra le vetrine natalizie di un grande magazzino. Sotto la superficie scintillante scorre una storia d’amore proibita e silenziosa. Haynes filma tutto con rigore pittorico: cappotti avvolgenti, vetri appannati, palette smorzate. Il Natale è desiderio trattenuto, una promessa fatta di sguardi, treni e distanze. Un film prezioso come un oggetto d’arredo: elegante, fragile, essenziale.