Party nostalgia e scintille bling-bling: il glamour natalizio torna protagonista

Christian Siriano FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Tra brindisi, cene tra amici e feste in famiglia, anche questo Natale il desiderio di brillare sarà più forte che mai. Le passerelle Autunno-Inverno 2025-26 sono infatti una vera e propria fonte di ispirazione, offrendo un guardaroba da sogno a cui attingere per ogni occasione festiva. Protagoniste sono le tendenze alle quali millennial e generazione Z attingono, riscoprendo i look per un Capodanno Y2K e reinterpretandoli con un occhio attento ai diktat del momento: dai top luminosi alle gonne scintillanti, dalle scarpe gioiello agli accessori pensati per brillare.

Risultato? I look delle feste non sono più solo outfit da serata speciale: diventano strumenti di espressione personale, per scandire ogni momento dei giorni più magici dell’anno. Che si tratti di un aperitivo tra amiche, di un pranzo in famiglia o di un party esclusivo, la parola d’ordine è osare, mixare texture e colori, giocare con dettagli preziosi. Ogni scintilla, ogni paillette, ogni strass racconta elemento di divertimento e personalità, trasformando il Natale in un palcoscenico sul quale lasciare il segno.

Top da sogno: paillettes e layering

Il focus delle sfilate di questa stagione parte dai top, veri protagonisti indiscussi dei look festivi. Sacai propone un top morbido in paillettes nere, da indossare sopra una camicia nera per un effetto layering raffinato: il contrasto tra la lucentezza delle paillettes e la sobrietà del tessuto sottostante crea un gioco di texture sofisticato, ideale per chi ama sperimentare gli abbinamenti senza rinunciare all’eleganza.

Richard Quinn, invece, porta il colore al centro della scena con un top rosa pastello in paillettes, impreziosito da un fiocco nero. L’outfit viene completato da lunghi guanti neri da diva, richiamando un glamour anni ’50 rivisitato in chiave contemporanea. Ashish, infine, prende un’icona del Natale – il classico maglione a rombi! – e lo trasforma in un autentico capolavoro da party girl, interamente tempestato di paillettes scintillanti. Il risultato è un pezzo audace e giocoso, perfetto per chi non teme di osare.