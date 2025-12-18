Party nostalgia e scintille bling-bling: il glamour natalizio torna protagonista
Dai top scintillanti ai maglioni in chiave party girl, dalle gonne di paillettes alle décolleté oro, passando per le clutch più preziose: le sfilate offrono ispirazioni per ogni occasione festiva. E questi sono i look più belli, da cui lasciarsi ispirare
Christian Siriano FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Tra brindisi, cene tra amici e feste in famiglia, anche questo Natale il desiderio di brillare sarà più forte che mai. Le passerelle Autunno-Inverno 2025-26 sono infatti una vera e propria fonte di ispirazione, offrendo un guardaroba da sogno a cui attingere per ogni occasione festiva. Protagoniste sono le tendenze alle quali millennial e generazione Z attingono, riscoprendo i look per un Capodanno Y2K e reinterpretandoli con un occhio attento ai diktat del momento: dai top luminosi alle gonne scintillanti, dalle scarpe gioiello agli accessori pensati per brillare.
Risultato? I look delle feste non sono più solo outfit da serata speciale: diventano strumenti di espressione personale, per scandire ogni momento dei giorni più magici dell’anno. Che si tratti di un aperitivo tra amiche, di un pranzo in famiglia o di un party esclusivo, la parola d’ordine è osare, mixare texture e colori, giocare con dettagli preziosi. Ogni scintilla, ogni paillette, ogni strass racconta elemento di divertimento e personalità, trasformando il Natale in un palcoscenico sul quale lasciare il segno.
Top da sogno: paillettes e layering
Il focus delle sfilate di questa stagione parte dai top, veri protagonisti indiscussi dei look festivi. Sacai propone un top morbido in paillettes nere, da indossare sopra una camicia nera per un effetto layering raffinato: il contrasto tra la lucentezza delle paillettes e la sobrietà del tessuto sottostante crea un gioco di texture sofisticato, ideale per chi ama sperimentare gli abbinamenti senza rinunciare all’eleganza.
Richard Quinn, invece, porta il colore al centro della scena con un top rosa pastello in paillettes, impreziosito da un fiocco nero. L’outfit viene completato da lunghi guanti neri da diva, richiamando un glamour anni ’50 rivisitato in chiave contemporanea. Ashish, infine, prende un’icona del Natale – il classico maglione a rombi! – e lo trasforma in un autentico capolavoro da party girl, interamente tempestato di paillettes scintillanti. Il risultato è un pezzo audace e giocoso, perfetto per chi non teme di osare.
Ashish FW25; Sacai FW25; Richard Quinn FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Gonne scintillanti: dal balloon alle balze
Quando il focus si sposta sulle gonne, il glamour raggiunge nuove vette, trasformando ogni look in un’occasione per splendere senza compromessi. Lacoste propone gonne impreziosite da frange brillantinate, che si muovono sinuose ad ogni passo, catturando la luce e creando un effetto dinamico e magnetico. Abbinata a un top coordinato, la silhouette acquisisce ulteriore armonia, mentre il gioco di movimento e riflessi rende il look perfetto per una serata all’insegna del divertimento e della raffinatezza.
Elie Saab, invece, porta in passerella un’ispirazione spagnoleggiante, con gonne arricchite da balze e ruches, tutte impreziosite da paillettes tono su tono. Il risultato è un mix di sensualità e leggerezza. Bally si lascia ispirare dalla fantasia e dalla sperimentazione, creando silhouette balloon multicolor. Risultato? Non si può passare inosservate.
Elie Saab FW25; Bally FW25; Lacoste FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Scarpe da festa: l’arte di brillare da testa a piedi
I party delle festività non potrebbero essere affatto completi senza un paio di scarpe glamour. Pierre Cardin conferma l’intramontabile eleganza del classico con décolleté oro, scintillanti e sofisticate, il must-have per chi vuole unire tradizione e lusso in maniera impeccabile. Perfette da abbinare a mini-dress, gonne plissettate o pantaloni sartoriali, queste scarpe conferiscono una luce calda e festosa a qualsiasi ensemble.
La maison Valentino porta in passerella un tocco di audacia, proponendo sandali neri impreziositi da strass argentati. L’uso di collant rossi crea un contrasto sorprendente e seducente. Paco Rabanne, infine, reinventa lo stile enfant terrible con un approccio più creativo e sperimentale: la scarpa occhio di bue nera abbinata a calzini in paillettes argentate combina glamour e ribellione.
Mai sottovalutare il potere di una borsa: è il dettaglio che fa la differenza. Dolce & Gabbana sceglie una clutch in raso fucsia, audace e frizzante, perfetta per chi ama portare un tocco di colore brillante anche nei mesi più freddi. La maison Giorgio Armani, invece, punta sull’eleganza senza tempo con una clutch ricoperta di cristalli, la scelta ideale per chi desidera brillare nel segno della raffinatezza classica, completando look da cocktail o da gala con un accessorio che parla di stile e buon gusto.
Giuseppe Di Morabito, infine, porta il concetto di lusso al massimo livello, proponendo una pouch interamente ricoperta di cristalli. Un piccolo scrigno di luce – tra personalità e spirito festivo - perfetto per rubare (tutta) la scena.
Dolce & Gabbana FW25; Giorgio Armani FW25; Giuseppe Di Morabito FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight