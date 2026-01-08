Sneakers mania: i 5 modelli (inaspettati) che detteranno tendenza nel 2026

Flower Mountain FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Lasciarsi alle spalle le vacanze e infilarsi nei completi da lavoro: sì, ma con meno rigidità e più ibridazione. Per ritornare ai look formali senza sforzo, l’arma segreta può diventare la sneaker, da abbinare ad abiti e tailleur sdrammatizzandoli, ma senza perdere aplomb. Sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 hanno sfilato sotto gonne a matita e pantaloni sartoriali molti modelli, da quelli nostalgici, a quelli nuovi e inaspettati.

La sneakers con zeppa (il ritorno della Beckett)

Complice il mondo della star, torna alla ribalta un pezzo che ha segnato gli anni 2000, facendo inorridire generazioni di conservatori: le sneakers con la zeppa. Con gli strappi in velcro, la linguetta fuori misura e centimetri di tacco nascosto, la Beckett di Isabel Marant, il feticcio degli Y2K, è tornato tramandato di madre in figlia.

A rilanciarla è stata Blue Ivy Carter, figlia di Beyoncé, che ha indossato una versione bordeaux della iconica scarpa a una partita durante l'Emirates Cup lo scorso dicembre a Los Angeles. L’immagine della ragazza accanto alla cantante ha traghettato simbolicamente questo modello dagli armadi delle mamme a quelli delle giovani generazioni. Se la Beckett sta tornando nello streetstyle, sulle passerelle troviamo la versione più sporty della sneakers con la zeppa, con un richiamo al mondo delle scarpe quasi logore indossate dagli artisti degli Anni 70, quelle sottili di cotone che allora erano elemento essenziale del look disilluso e anticonformista, e che oggi tornano con l’aggiunta di una zeppa lineare, bianco immacolata.