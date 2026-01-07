Saldi 2026: i must-have di tendenza su cui investire quest’inverno
Dalle passerelle allo street style, i capi chiave dell’autunno-inverno 2026 da acquistare con i saldi per costruire un guardaroba chic e di tendenza
I saldi rappresentano un’opportunità, ma anche una trappola. Ogni anno – e questo inverno 2026 non fa eccezione – veniamo presi dalla mania di comprare, senza fare delle valutazioni più approfondite su quali siano gli acquisti che realmente ci permettono di rinnovare il guardaroba in poche mosse. Mai come questa stagione, infatti, stilisti e trendsetter hanno proposto tendenze chiare e riconoscibili. Motivo per cui gli sconti rappresentano davvero un’occasione per farsi un regalo e comprare uno dei must have più cool di questo autunno inverno 2025-2026.
Vi proponiamo 7 capi su cui puntare ora, ma con un occhio anche ai prossimi mesi.
Cappotto in pelliccia (finta) o montone
La pelliccia è senza ombra di dubbio il capo che ha segnato questo inverno 2025-2026. Avvolgente, calda e visivamente d’impatto, è il capospalla che meglio interpreta il desiderio di comfort sofisticato emerso nelle ultime stagioni. Le versioni lunghe e strutturate convivono con modelli più corti e rilassati, ideali per il quotidiano. Se la pelliccia anche rigorosamente finta vi sembra troppo impegnativa potete optare per un altro capo imperdibile di questa stagione, il montone. Un altro rimando agli anni Ottanta, rivisitato in chiave contemporanea, che sicuramente ritroveremo anche per la prossima stagione fredda. Motivo per cui acquistarlo oggi con i saldi potrebbe rivelarsi un investimento.
Stivali sopra il ginocchio
Gli stivali sopra il ginocchio sono tornati in voga già la scorsa stagione, imponendosi come calzatura sensuale e decisa, ma proposti, questo inverno, anche in una versione meno radicata all’immaginario fetish e più empowerment. Linee pulite, materiali morbidi e palette classiche li rendono estremamente versatili, perfetti con abiti midi, gonne corte, shorts o layered look in maglia. L’effetto è strutturato ma elegante, soprattutto nelle versioni in pelle liscia o suede. Comprarli con i saldi significa assicurarsi un pezzo statement che aggiorna immediatamente il guardaroba.
Giacca in pelle dal taglio deciso
La giacca in pelle resta un punto fermo che si riconferma di anno in anno, ma per l’autunno-inverno 2026 assume un ruolo ancora più centrale. I modelli biker e le silhouette strutturate diventano il fulcro del look, da indossare su maglie sottili, abiti o completi sartoriali. La pelle, nera o in tonalità profonde come il testa di moro, è uno di quei materiali che giustificano l’acquisto durante i saldi: resiste al tempo e alle tendenze, adattandosi a stili anche molto diversi.
Borse hobo e borse in suede
Le borse dell’inverno 2026 puntano su volumi morbidi e materiali caldi. Le hobo bag, fluide e capienti (o anche in versione mini) e le borse in suede sono sicuramente tra le protagoniste della stagione. Il suede quest’anno lo abbiamo visto declinato su ogni tipo di capo, ma sulla borsa aggiunge profondità e carattere anche ai look più essenziali, soprattutto nelle tonalità naturali come cuoio, marrone e sabbia. Con i saldi, una borsa in questi materiali e forme è un acquisto strategico.
Pantaloni in velluto a coste
Il velluto a coste è un altro grande classico che ciclicamente ritorna. I pantaloni in questo materiale trasmettono un’estetica raffinata ma rilassata, perfetta per il giorno e per l’ufficio come per la sera. Tutto dipende dagli abbinamenti. Le silhouette sono pulite, leggermente ampie.
La maglieria resta uno dei territori più interessanti su cui investire durante i saldi. Per l’autunno-inverno 2026 dominano tonalità come marrone, bordeaux, grigio caldo e beige, declinate su filati di qualità e volumi equilibrati. Pullover e cardigan diventano pezzi centrali del guardaroba, da costruire con attenzione alla vestibilità e ai materiali. Un acquisto apparentemente banale, ma fondamentale per il futuro, soprattutto se si evitano colori sgargianti che passano di moda e si punta invece ai classici intramontabili.
Anche le sneakers continuano a evolversi, assumendo un ruolo sempre più trasversale. Non più capo esclusivamente sportivo o young, ma anzi, strumento per sdrammatizzare anche gli outfit più formali. Per il 2026, dopo anni di stravaganza ed esagerazione, conviene puntare su modelli più essenziali, curati nei materiali e nelle proporzioni, pensati per accompagnare non solo look casual ma anche outfit più strutturati. Perfette da abbinare a pantaloni dal taglio sartoriale.