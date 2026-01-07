Saldi 2026: i must-have di tendenza su cui investire quest’inverno

Cos FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

I saldi rappresentano un’opportunità, ma anche una trappola. Ogni anno – e questo inverno 2026 non fa eccezione – veniamo presi dalla mania di comprare, senza fare delle valutazioni più approfondite su quali siano gli acquisti che realmente ci permettono di rinnovare il guardaroba in poche mosse. Mai come questa stagione, infatti, stilisti e trendsetter hanno proposto tendenze chiare e riconoscibili. Motivo per cui gli sconti rappresentano davvero un’occasione per farsi un regalo e comprare uno dei must have più cool di questo autunno inverno 2025-2026.

Vi proponiamo 7 capi su cui puntare ora, ma con un occhio anche ai prossimi mesi.

Cappotto in pelliccia (finta) o montone

La pelliccia è senza ombra di dubbio il capo che ha segnato questo inverno 2025-2026. Avvolgente, calda e visivamente d’impatto, è il capospalla che meglio interpreta il desiderio di comfort sofisticato emerso nelle ultime stagioni. Le versioni lunghe e strutturate convivono con modelli più corti e rilassati, ideali per il quotidiano. Se la pelliccia anche rigorosamente finta vi sembra troppo impegnativa potete optare per un altro capo imperdibile di questa stagione, il montone. Un altro rimando agli anni Ottanta, rivisitato in chiave contemporanea, che sicuramente ritroveremo anche per la prossima stagione fredda. Motivo per cui acquistarlo oggi con i saldi potrebbe rivelarsi un investimento.