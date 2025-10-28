Borsa suede, come abbinare l’accessorio più sofisticato della stagione

Hermès FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Del resto, il suo tocco rétro che riporta indietro agli Anni 60 e oltre, la morbidezza e la sua versatilità ne fanno un accessorio intramontabile, dalla primavera all’inverno.

La borsa suede è tornata. Anzi, non se n’è mai andata. Questo modello sembra diventato la vera ossessione del 2025, andato forte questa estate , in versione boho chic, resiste al cambio di stagione e rimane bel saldo all’armadio.

Giorgio Armani FW25 - Courtesy Press Office

Lo scamosciato è elegante, sì, ma anche versatile. Si adatta infatti a tutti i momenti della giornata, come nella collezione Autunno/Inverno 2025 Giorgio Armani, con colori densi e profondi: cioccolato, testa di moro e nero. Di giorno la borsa a spalla in suede si trasforma a seconda delle necessità, grazie alla tracolla regolabile agganciata direttamente tramite i passanti: da portare a spalla o crossbody. Quasi assenti i metalli, con la chiusura con patta e bottone magnetico nascosto, personalizzato dal logo Giorgio Armani impresso a caldo.

Gucci FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Lo scamosciato non accompagna solo nel quotidiano, ma anche nel viaggio. Gucci ha pensato per la stagione fredda a borsoni morbidi e ampi con due possibilità: quando sono pieni si possono portare dai classici manici corti in pelle; quando invece si svuotano si tengono dal lato corto, lasciati lunghi contro il corpo come fossero pochette.

Come abbinare la borsa suede

Che siano shopper destrutturate o pochette compatte, le borse suede possono adattarsi dunque a volumi e forme diverse. E se il marrone resta il colore simbolo, caldo e avvolgente, le declinazioni cromatiche non hanno confini: beige, nero, verde, rosso, fino alle nuance pastello.