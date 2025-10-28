Borsa suede, come abbinare l’accessorio più sofisticato della stagione
Minimal o dal sapore rétro, ecco il trend che unisce morbidezza, eleganza e versatilità
Hermès FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
La borsa suede è tornata. Anzi, non se n’è mai andata. Questo modello sembra diventato la vera ossessione del 2025, andato forte questa estate, in versione boho chic, resiste al cambio di stagione e rimane bel saldo all’armadio.
Del resto, il suo tocco rétro che riporta indietro agli Anni 60 e oltre, la morbidezza e la sua versatilità ne fanno un accessorio intramontabile, dalla primavera all’inverno.
Il fascino del camoscio rompe la monotonia della semplice pelle, facendosi dettaglio oppure diventando protagonista assoluto, e aggiunge un tocco sofisticato a qualsiasi look.
Scamosciato dalla mattina alla sera
Giorgio Armani FW25 - Courtesy Press Office
Lo scamosciato è elegante, sì, ma anche versatile. Si adatta infatti a tutti i momenti della giornata, come nella collezione Autunno/Inverno 2025 Giorgio Armani, con colori densi e profondi: cioccolato, testa di moro e nero. Di giorno la borsa a spalla in suede si trasforma a seconda delle necessità, grazie alla tracolla regolabile agganciata direttamente tramite i passanti: da portare a spalla o crossbody. Quasi assenti i metalli, con la chiusura con patta e bottone magnetico nascosto, personalizzato dal logo Giorgio Armani impresso a caldo.
Il modello tote, invece, si impreziosisce con un ricco ricamo a contrasto. La barra in metallo dorato che trattiene i manici in pelle crea poi un leggero effetto arricciato. Si può adattare anche a una serata la versione bauletto, grazie alla tracolla removibile, per una doppia portabilità. I doppi manici con attacco a forma di goccia in metallo con finitura in oro chiaro sono infine un dettaglio che richiama una proposta d'archivio.
Dal quotidiano al viaggio
Gucci FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Lo scamosciato non accompagna solo nel quotidiano, ma anche nel viaggio. Gucci ha pensato per la stagione fredda a borsoni morbidi e ampi con due possibilità: quando sono pieni si possono portare dai classici manici corti in pelle; quando invece si svuotano si tengono dal lato corto, lasciati lunghi contro il corpo come fossero pochette.
Come abbinare la borsa suede
Che siano shopper destrutturate o pochette compatte, le borse suede possono adattarsi dunque a volumi e forme diverse. E se il marrone resta il colore simbolo, caldo e avvolgente, le declinazioni cromatiche non hanno confini: beige, nero, verde, rosso, fino alle nuance pastello.
Da Gabriela Hearst la borsa tote si abbina tono su tono: la versione con manici corti e rigidi giallo senape va in coppia con pantaloni della stessa nuance; il modello soft suede blu notte con un abito di un tono leggermente più chiaro; la versione marrone con inserti in montone sta bene con stivali country dello stesso colore, su un cappotto in pelle rosso.
Zimmermann
Zimmerman declina il suede verde oliva in soft bag con tracolla effetto arricciato, da accostare a tutte le sfumature del verde, con stivali alti e il gambaletto che copre la gamba fino a sopra il ginocchio; e poi in piccole pochette a goccia, da portare su trasparenze total black, perfette per la sera.
Modelli da indossare subito e amare a lungo, stagione dopo stagione, per continuare a farsi notare, ma senza urlare.