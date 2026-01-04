Come sarà il vino del futuro e cosa berremo nell’anno nuovo? Una cosa è certa: l’enologia non è più un mondo chiuso e riservato agli addetti ai lavori e agli appassionati. C’è una consapevolezza sempre maggiore. E da una maggiore consapevolezza deriva una maggiore capacità di scelta e discernimento. Per farci raccontare come cambierà il modo di bere nel 2026 (qui vi suggeriamo i cocktail ispirati a film e serie tv) abbiamo intervistato Luisito Perazzo, Miglior Sommelier d’Italia 2005 e figura di riferimento della sommellerie italiana. Ecco la sua visione chiara e concreta di cosa accadrà e quali saranno le tendenze del vino che conquisteranno tutti.

Autoctono come certezza

La prima parola chiave è una dichiarazione di intenti. «La parola che definirà il bere del prossimo futuro è autoctono», spiega Perazzo. «Da tempo c’è un ritorno alle varietà autoctone in ogni Paese, ma in Italia questo fenomeno è ancora più significativo: non è più curiosità, è diventata una certezza».Accanto ai grandi vitigni storici - Nebbiolo, Sangiovese, Vermentino - cresce l’interesse per varietà considerate a lungo minori: «Pecorino, Passerina, alcuni tipi di Lambrusco stanno vivendo una nuova attenzione. È un ritorno alle radici che oggi ha basi solide».

Secco, fresco, bevibile

Cambia anche il gusto del consumatore. «Per i vini da consumo quotidiano, da aperitivo o da pasto, la parola chiave è secco», osserva Perazzo. «Oggi si tende a bere vini più asciutti rispetto al recente passato. Il nuovo consumatore è più evoluto».I vini dolci restano confinati invece a momenti specifici: «Sono riservati a poche celebrazioni. Nel resto dei casi si cercano vini più freschi, più agili». Il concetto centrale è la bevibilità: «Vini pronti, dinamici, capaci di accompagnare senza appesantire».