Cinque cocktail che il cinema e le serie tv hanno trasformato in leggende

Il cinema ha molte forme di influenza, ma una in particolare continua a stupire per la sua capacità di incidere sul reale: prendere un cocktail esistente, spesso dimenticato o confinato in nicchie di appassionati, e trasformarlo in un simbolo globale. Bastano un gesto, un’inquadratura, una frase pronunciata: la magia nasce dall’incontro tra un drink e un personaggio. Così il bicchiere diventa un’estensione della sua identità, della sua epoca, del suo magnetismo. E così, se i cocktail esistevano già, con ricette codificate e storie precise, è il cinema ad averli amplificati, riportati in vita, resi leggenda.

White Russian – Il Grande Lebowski e la filosofia del Dude

Prima del 1998, il White Russian era un cocktail morbido, quasi fuori moda, nato nel dopoguerra e popolare negli anni ’60: vodka, liquore al caffè, panna. Un comfort drink più da salotto che da bar di tendenza. Poi arrivò il Dude. Jeff Bridges, nei fratelli Coen, non lo beve: lo vive. Lo sorseggia con la stessa indolenza con cui attraversa il mondo, quasi fosse un prolungamento della sua etica del “take it easy”. È qui che avviene la trasformazione: il cocktail smette di essere un insieme di ingredienti e diventa un manifesto esistenziale. Dopo l’uscita del film, bar e pub negli Stati Uniti registrano un’impennata nelle vendite. Il White Russian diventa un gesto ironico, una citazione immediata, un modo di dichiararsi parte di un culto.