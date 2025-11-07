I migliori cocktail bar italiani conosciuti in tutto il mondo

C’è un’Italia che non si esprime solo in cucina o in cantina, ma anche dietro un bancone illuminato da luci soffuse ed etichette. È quella dei nuovi maestri della mixology, che stanno trasformando l’arte del bere in un linguaggio contemporaneo fatto di ricerca, estetica e accoglienza. Uno studio e un’attenzione al dettaglio paragonabili a quelli impiegati in cucina dai ristoranti stellati.

Dai locali nascosti di Milano ai salotti fiorentini, dai bar romani alle atmosfere partenopee, il cocktail diventa esperienza culturale: sensoriale, sofisticata, profondamente italiana.

A confermarlo è la classifica dei The World’s 50 Best Bars 2025, che consacra la nostra scena tra le più vivaci del mondo: quattro indirizzi nella top 50 e altri quattro nella seconda fascia, dal 51 al 100.

Un risultato che non stupisce: l’Italia, oggi, ha trovato il suo equilibrio perfetto tra tecnica e leggerezza, tra memoria e visione. Ecco quali sono i cocktail bar migliori d’Italia secondo la classifica.

Moebius – Milano (7° posto)

A metà tra club, bistrot e cocktail bar, Moebius è una sinfonia di esperienze. Guidato da Giovanni Allario e dal patron Lorenzo Querci, con la cucina dello chef stellato Enrico Croatti, il locale milanese è diventato un simbolo dell’ibridazione contemporanea: qui si può ascoltare un concerto jazz, cenare gourmet e bere uno dei drink più equilibrati d’Europa. Un luogo che incarna la Milano più moderna e sensuale.