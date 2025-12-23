Natale in famiglia: 3 mood e tante idee look per i momenti più speciali
Dalla magia della Vigilia al calore del pranzo del 25, fino ai momenti più intimi trascorsi tra giochi, risate e affetti: tre atmosfere diverse, un unico filo conduttore fatto di eleganza, comfort e dettagli glamour
Il Natale in famiglia è un tempo sospeso, un puzzle perfetto composto di attese, tradizioni e tanta magia. La sera della Vigilia, il pranzo del 25, il tempo prezioso trascorso a casa con parenti e amici. Le serate di giochi intorno alla tavola, le chiacchiere che si allungano fino a tardi, i pomeriggi lenti tra dolci e risate creano un’atmosfera unica, intima e speciale. Ogni occasione, però, chiede il suo look: comodo e pratico, perché il Natale sia condivisione e relax, ma anche elegante e con un pizzico di glamour, perché è pur sempre il momento più scintillante dell’anno. L’ispirazione arriva direttamente dalle migliori sfilate Autunno-Inverno 2025-26, dalle quali abbiamo attinto 3 mood distinti e tante proposte di styling perfette per vivere con stile ogni momento delle feste.
Velluto, magia e luce per la Vigilia di Natale
Il velluto è senza dubbio la tendenza protagonista della sera della Vigilia. Ricco, profondo, avvolgente: è il tessuto che più di ogni altro racconta l’eleganza delle notti invernali e si presta perfettamente alla magia del 24 dicembre. Il nostro excursus di stile comincia con lo slip dress di velluto rosso firmato Roberto Cavalli, una scelta sensuale e chic, perfetta per essere sofisticate. Il rosso, simbolo per eccellenza del Natale, si fa intenso e vibrante, accarezzando la silhouette con naturalezza.
Per un look formale ed elegantissimo, Burberry propone un tailleur in velluto declinato in un’intensa tonalità di blu notte: come un presepe stellato, così il look si tinge di magia, fascino e atmosfera. È l’idea ideale per chi ama l’eleganza sartoriale ma desidera comunque un’allure festiva. Lanvin, infine, punta su un’eleganza essenziale e scenografica allo stesso tempo: un abito lungo e dritto, minimalista, sormontato da una cappa di cristalli che illumina la serata. Un gioco di luce discreto ma potentissimo, perfetto per una Vigilia raffinata e indimenticabile.
Da sinistra Burberry; Roberto Cavalli; Lanvin FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Rosso, festa e convivialità per il pranzo di Natale
Il pranzo di Natale è il momento più gioioso e conviviale delle feste. Qui lo stile si fa più rilassato, ma non rinuncia a colore, dettagli e spirito natalizio. Il rosso e gli elementi iconici del Natale incontrano la voglia di sentirsi comode, senza perdere personalità. Con brio e fantasia, Acne Studios punta sul maxi fiocco, dettaglio romantico e oversize che arricchisce un top smanicato in maglieria, da indossare con una gonna in velluto senape dalla finitura luminosa. Un mix sorprendente, allegro e perfetto per una tavola imbandita.
Junya Watanabe torna al velluto con un abito midi morbido, impreziosito da un colletto bianco bon ton. Un look che sa di casa, tradizione e raffinatezza: il compromesso ideale per un Natale vissuto tra affetti e comfort. Minimal ma impeccabile, Victoria Beckham propone il giusto equilibrio tra praticità e sofisticatezza: maglione burgundy, pantaloni dritti e mocassini. Un’idea essenziale, ma estremamente chic, perfetta per chi ama uno stile pulito e senza tempo.
Da sinistra Victoria Beckham; Acne Studios; Junya Watanabe FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Comfort, giochi e creatività per i giochi di Natale
Quando il pranzo finisce e iniziano i giochi, o quando i pomeriggi scorrono lenti tra risate e dolci, il look deve diventare una vera coccola. Comfort sì, ma con carattere e stile. Con l’ispirazione di ElieSaab, l’invito è osare una jumpsuit borgogna con zip, da abbinare a una maglia dolcevita rosa per un accento cromatico energico e inaspettato. Un look pratico ma ricercato, ideale per muoversi liberamente senza rinunciare all’eleganza.
Akris suggerisce un completo in maglia blu elettrico, all’insegna della morbidezza assoluta. Comfort, calore e il desiderio di essere avvolte in una coccola: il perfetto alleato per le lunghe serate in famiglia. Infine, Ganni stupisce e conquista con un maxi maglione decorato da fiori 3D, indossato su una gonna a ruota floreale. Un look giocoso, creativo e sorprendente, che incarna alla perfezione lo spirito spensierato del Natale.
Da sinistra Elie Saab; Akris; Ganni FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight