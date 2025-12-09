Regali di Natale, le più belle idee per le beauty lovers

Chanel - Credits: Courtesy Press Office

Natale è il momento più amato dalle beauty lovers, perché gli scaffali delle profumerie si riempiono di cofanetti e trattamenti dal pack speciale. Che non sono solo belli ed esclusivi, ma aiutano a sbrogliare il dilemma dei regali: per gli indecisi su cosa offrire alla mamma o all’amica appassionate di bellezza, infatti, cosa c’è di meglio che donare una nuova eau de toilette vestita a festa o una crema custodita in un prezioso cofanetto per farla sentire coccolata? Dopotutto, spesso si arriva alle feste con un po’ di stanchezza accumulata.

Un ottimo motivo per donare cadeaux che facciano bene all’umore e rilassino i sensi. Perché in mezzo al ritmo frenetico delle feste, ritagliarsi un momento per sé, o donarlo a chi amiamo, è il modo più autentico di riscoprire la magia di questa stagione.

Eaux de parfum che si vestono a festa

I grandi classici della profumeria a Natale si rifanno puntualmente il look, proponendo flaconi one of a kind racchiusi in confezioni che vien voglia di collezionare. Come quella realizzata da Chanel, impreziosito dai simboli più iconici della maison, come la camelia e il leone: all’interno, Coco Mademoiselle, una delle composizioni più amate, che ha note di ambra, gelsomino e rosa. Anche Good Girl Blush Bowtastic di Carolina Herrera ha un pack decisamente speciale. Il flacone con la forma dell'iconico stiletto, che racchiude una fragranza fresca e floreale, è decorato infatti da un grande fiocco in raso e contenuto in una box natalizia. Per mettere in risalto Néroli Outrenoir di Guerlain, fragranza parte della collezione L'Art & La Matière, l’artista Mélissandre Vidal ne ha illustrato il prezioso cofanetto con motivi ispirati all'Art Nouveau, sublimati da un colore rosso intenso.