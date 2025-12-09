Regali di Natale, le più belle idee per le beauty lovers
Fragranze da collezione che si vestono a festa, preziosi cofanetti skin-care e trucchi gioiello in edizione limitata: guida al dono perfetto per lei da mettere sotto l’albero
Natale è il momento più amato dalle beauty lovers, perché gli scaffali delle profumerie si riempiono di cofanetti e trattamenti dal pack speciale. Che non sono solo belli ed esclusivi, ma aiutano a sbrogliare il dilemma dei regali: per gli indecisi su cosa offrire alla mamma o all’amica appassionate di bellezza, infatti, cosa c’è di meglio che donare una nuova eau de toilette vestita a festa o una crema custodita in un prezioso cofanetto per farla sentire coccolata? Dopotutto, spesso si arriva alle feste con un po’ di stanchezza accumulata.
Un ottimo motivo per donare cadeaux che facciano bene all’umore e rilassino i sensi. Perché in mezzo al ritmo frenetico delle feste, ritagliarsi un momento per sé, o donarlo a chi amiamo, è il modo più autentico di riscoprire la magia di questa stagione.
Eaux de parfum che si vestono a festa
I grandi classici della profumeria a Natale si rifanno puntualmente il look, proponendo flaconi one of a kind racchiusi in confezioni che vien voglia di collezionare. Come quella realizzata da Chanel, impreziosito dai simboli più iconici della maison, come la camelia e il leone: all’interno, Coco Mademoiselle, una delle composizioni più amate, che ha note di ambra, gelsomino e rosa. Anche Good Girl Blush Bowtastic di Carolina Herrera ha un pack decisamente speciale. Il flacone con la forma dell'iconico stiletto, che racchiude una fragranza fresca e floreale, è decorato infatti da un grande fiocco in raso e contenuto in una box natalizia. Per mettere in risalto Néroli Outrenoir di Guerlain, fragranza parte della collezione L'Art & La Matière, l’artista Mélissandre Vidal ne ha illustrato il prezioso cofanetto con motivi ispirati all'Art Nouveau, sublimati da un colore rosso intenso.
Trucchi gioiello per un make-up luminoso
In occasione delle feste, l’imperativo è brillare, con palette, gloss e blush luccicanti, dalla texture alla confezione. Chi desidera dare un tocco luminoso al trucco apprezzerà di certo Forever Glow Luminizer di Dior, una polvere setosa e iridescente dai riflessi dorati racchiusa in una custodia in edizione limitata, decorata con un elegante motivo cannage trapuntato di stelle. Super Nudes di Charlotte Tilbury, invece, oltre all’illuminante in crema, racchiude una matita labbra e un gloss che donano un tocco iridescente anche alle labbra. Sarà senz’altro apprezzata da chi è sempre on-the-go la palette Great Minaudière di Lancôme, che racchiude tutto il necessario per creare il perfetto trucco delle feste: quattro ombretti, blush e due rossetti matte.
Cofanetti skin-care per coccolare per la pelle
Le appassionate di skincare adoreranno ricevere i prodotti del proprio brand preferito, ma non disdegneranno provare quelli firmati da iconiche maison non ancora esplorate. Per chi desidera un rituale anti-age, il coffret proposto da Shiseido contiene Bio-Performance Advanced Super Revitalizing Cream, oltre a cleanser, lozione e siero della stessa collezione.
Rituale Extra-Firming Day & Night di Clarins è perfetto invece per chi vuole dedicare alla pelle cure extra prima di andare a dormire, con le sue due creme giorno e notte, soin per collo e décolletée e per il contorno occhi, e con l’iconico Double Serum. Focus sull’idratazione per Dewy Skin Plump Lips Set di Tatcha, il nuovo brand d’ispirazione giapponese arrivato da poco qui da noi, che racchiude un detergente cremoso delicato, crema viso rimpolpante e infine un trattamento labbra che nutre e illumina.