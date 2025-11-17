Tre tendenze make-up perfette per le feste

Regalano un tocco speciale al viso e sono semplici da realizzare, anche per chi è meno esperto: luce 3D, tra strass e foglie d'argento, sguardo magnetico con un solo gesto e il grande classico labbra rosse. Ecco quali prodotti scegliere per non sbagliare
Tamara Ralph FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Per decidere su quale beauty look puntare a Natale, vengono in soccorso le sfilate Autunno/Inverno 2025. E se alcuni stilisti hanno abbinato ai propri abiti un maquillage minimalista - da clean girl, per intenderci - molti hanno invece impreziosito il viso con tocchi più scenografici, protagonisti assoluti del make-up.
Le passerelle parlano chiaro, less is more: non è più necessario combinare contouring e smoky eye elaborati, basta alternare un tratto deciso di eye-liner, il rossetto della perfetta sfumatura di rosso o un tocco scintillante per dare un twist speciale all’intero outfit. Il giusto principio ispiratore anche per le festività imminenti, che impongono di avere un aspetto curato, sì, ma che non abbia bisogno di continui ritocchi per mantenerne intatto l’aspetto. Dopotutto, durante cene e aperitivi l’imperativo è divertirsi e rilassarsi. Ecco dunque tre tendenze trucco viste in passerella, da sperimentare a Natale.
Luce 3D
Il primo imperativo per le feste è esaltare la luminosità dell'incarnato. Sarah Chraïbi ha abbinato alle sue creazioni raffinate un make-up semplice, ma ricercato al tempo stesso. L'effetto shinelo fa una cascata di minuscoli cristalli sugli zigomi, che sostituiscono il classico highlighter. Il risultato è clean eppure scenografico: per replicarlo, basta utilizzare strass adesivi come Face Gems di Sephora, da prelevare con l’aiuto della pinzetta e posizionare a piacimento (stanno bene anche agli angoli degli occhi, per esempio).
Luce 3D - Sarah Chraibi FW25; Face Gems di Sephora - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office
Punta sull’effetto sorpresa anche il beauty look di Rockh, grazie all’applicazione di una sottile foglia d’argento sulle ciglia, un dettaglio che risulta cool grazie al contrasto con la pelle nude, priva di fondotinta. Dato che applicare le ciglia finte non è semplice, per ottenere un effetto molto simile basta stendere uno strato generoso di Euphoria Famous Top Coat Mascara di Rabanne che riflette la luce grazie alle sue micro perle argentate.
Luce 3D – Rokh FW25; Euphoria Famous Top Coat Mascara di Rabanne - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office
Sguardo magnetico
E poi ci sono gli occhi. Con un semplice tratto, l’eye-liner è in grado di modificare completamente lo sguardo. Per dargli un aspetto allungato, basta delineare la palpebra superiore con un tratto sottile per poi estenderlo a creare una lunga codina, proprio come sulla passerella di Tamara Ralph, dove l’angolo interno dell’occhio era inoltre impreziosito da un tocco di illuminante argenteo, simile a Forever Glow Maximizer di Dior, dalla texture leggera e traslucida.
Sguardo magnetico, Tamara Ralph FW25; Forever Glow Maximizer di Dior - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office
Per ottenere invece un look da bambola, come quello proposto da Huisan Zhang, il tratto deve essere più spesso e tondeggiante. Si può realizzare con l’aiuto di un eye-liner liquido ed extra black, come Clear Cut Liner di Hauslabs,abbinando un’abbondante passata di mascara nero anche sulle ciglia inferiori.
Il rossetto rosso è un classico, specialmente sotto Natale, capace però di reinventarsi costantemente. Tom Ford, per esempio, ha proposto una sofisticata sfumatura rubino, luminosa e soprattutto impeccabile. Per ricrearla e fare in modo che il pigmento non sbavi nel corso di cene e aperitivi, è fondamentale iniziare delineando i contorni della bocca con una matita in pendant a lunga tenuta, come Artist Color Pencil Extreme di Make Up Forever che è waterproof e no transfer.
Labbra Gioiello, Tom Ford FW25; Color Pencil Extreme di Make Up Forever - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office
Elisabetta Franchi ha scelto invece una tonalità più calda, tra il burgundy e il marrone, resa ancora più speciale da un tocco vinilico. Per ottenere lo stesso effetto senza dover usare più di un prodotto contemporaneamente, basta ricorrere a Le Rouge Ultra Tenue di Chanel, che a un’estremità racchiude un rossetto liquido matte e long lasting, mentre dall’altra ha un gloss ultrabrillante.
Labbra Gioiello, Elisabetta Franchi FW25; Le Rouge Ultra Tenue di Chanel - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office