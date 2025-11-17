Tre tendenze make-up perfette per le feste

Tamara Ralph FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Per decidere su quale beauty look puntare a Natale, vengono in soccorso le sfilate Autunno/Inverno 2025. E se alcuni stilisti hanno abbinato ai propri abiti un maquillage minimalista - da clean girl, per intenderci - molti hanno invece impreziosito il viso con tocchi più scenografici, protagonisti assoluti del make-up.

Le passerelle parlano chiaro, less is more: non è più necessario combinare contouring e smoky eye elaborati, basta alternare un tratto deciso di eye-liner, il rossetto della perfetta sfumatura di rosso o un tocco scintillante per dare un twist speciale all’intero outfit. Il giusto principio ispiratore anche per le festività imminenti, che impongono di avere un aspetto curato, sì, ma che non abbia bisogno di continui ritocchi per mantenerne intatto l’aspetto. Dopotutto, durante cene e aperitivi l’imperativo è divertirsi e rilassarsi. Ecco dunque tre tendenze trucco viste in passerella, da sperimentare a Natale.

Luce 3D

Il primo imperativo per le feste è esaltare la luminosità dell'incarnato. Sarah Chraïbi ha abbinato alle sue creazioni raffinate un make-up semplice, ma ricercato al tempo stesso. L'effetto shine lo fa una cascata di minuscoli cristalli sugli zigomi, che sostituiscono il classico highlighter. Il risultato è clean eppure scenografico: per replicarlo, basta utilizzare strass adesivi come Face Gems di Sephora, da prelevare con l’aiuto della pinzetta e posizionare a piacimento (stanno bene anche agli angoli degli occhi, per esempio).