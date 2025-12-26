Giochi da tavola: i più belli per adulti e non solo

Credits: Courtesy press office

Natale è sempre scandito da certi rituali e c’è un momento ben preciso che scandisce le feste in ogni famiglia. Accade di solito dopo il secondo giro di dolci, quando qualcuno osa dire: «Facciamo qualcosa?» e nessuno propone più un film. È lì che entra in scena il gioco da tavolo, oggi oggetto adulto, colto, perfino mondano. Non più solo passatempo infantile, ma strumento di conversazione, specchio di caratteri, occasione per guardarsi negli occhi senza la mediazione di uno schermo. Il gioco da tavolo, nel Natale contemporaneo, ha fatto lo stesso percorso del vinile e del cocktail d’autore: è tornato perché è fisico, perché richiede tempo, perché non si aggiorna. E soprattutto perché racconta chi siamo, anche quando fingiamo di essere solo giocatori.

Quando il tabellone diventa un salotto

I giochi da tavola più interessanti di questa stagione non chiedono abilità muscolari né memorie prodigiose. Titoli come Botanicus (Giochi Uniti), vincitore del Gioco dell’Anno 2025, portano in casa un’estetica gentile, fatta di giardini botanici, crescita lenta e scelte ponderate. È un gioco che non alza la voce, ma resta. Come certi ospiti beneducati che a fine serata sono quelli che ricordi meglio. Il prezzo è da regalo importante, ma senza ostentazione: un oggetto pensato per durare più di una stagione.

Allo stesso modo Harmonies (Asmodee Italia) lavora sull’equilibrio: legno colorato a rappresentare i diversi biomi, paesaggi che crescono sul tavolo come piccoli diorami domestici. È il gioco ideale per chi ama l’ordine apparente e il caos nascosto delle decisioni. Si gioca con concentrazione, ma senza ansia. I figli osservano, magari aiutano a sistemare i pezzi, poi si ritirano. Gli adulti restano.