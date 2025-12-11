Punch mon amour: il grande ritorno del drink iconico

Il bancone della Punch Room del The Rome Edition - Credits: Courtesy Press Office

Sta tornando il drink più scenografico e sorprendente di sempre: il punch. Prima lo hanno riscoperto i bartender più visionari, poi i boutique hotel, e ora, un po’ come successo per i drink affumicati, è diventato un piccolo culto contemporaneo. Non un semplice cocktail, ma un rituale che seduce già all’arrivo in tavola. Un bowl elegante al centro, profumi di agrumi e spezie che si alzano nell’aria, il mestolo che gira lento mentre i calici si riempiono uno dopo l’altro.

«Con i suoi profumi speziati e conviviali, il punch diventa il protagonista ideale per riunire amici e famiglia nelle fredde serate d’inverno», racconta Giuseppe Mancini, voce autorevole di settore, co-owner di VETZ Aperitivo Superiore e consulente per aziende internazionali come Coca-Cola, Pernod Ricard e Fine Spirits.

C’è qualcosa di magnetico nel suo fascino d’altri tempi: note di tè, rum, infusi aromatici che evocano rotte lontane e serate illuminate da luci soffuse, ma al tempo stesso rispondono a un desiderio molto moderno. Quello di vivere esperienze da condividere, intime, che trasformano un drink in una storia da raccontare. «Il punch, con la sua miscela calda di rum, agrumi, cannella e chiodi di garofano, sprigiona aromi avvolgenti che creano un’atmosfera intima nei mesi invernali», aggiunge Mancini.

Le origini del punch: un viaggio tra spezie, oceani e cinema

Le origini del punch affondano nel Seicento, sulle rotte tra India ed Europa, quando una miscela di cinque elementi - alcol, agrumi, zucchero, spezie e tè, da cui il nome hindi “panch”- divenne il simbolo della convivialità domestica, servita in grandi bowl attorno alle quali si chiacchierava per ore. Un fascino antico che il cinema ha spesso celebrato: dalle feste di quartiere delle commedie Anni ’50 ai campus americani, fino alle scene più ironiche dei western classici, con il cowboy impassibile che sorseggia punch indossando un velo da sposa, un’immagine iconica e surreale che racconta perfettamente lo spirito conviviale (e un po’ teatrale) di questa bevanda.