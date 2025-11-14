Il fuoco nel bicchiere, il segreto della nuova sensualità dei cocktail affumicati

Rita Cocktails, Milano - Credits: Courtesy Press Office

Il fumo, nella mixology contemporanea, è tornato a essere un linguaggio. Non più semplice effetto scenico, ma un elemento capace di modificare la percezione aromatica, introdurre una pausa, creare una cornice sensoriale attorno al drink. L’affumicatura, diretta o incorporata nei distillati, sta ridefinendo il modo in cui si vive un cocktail: aggiunge tensione, mette in attesa, costruisce un momento. È anche per questo che, negli ultimi anni, la richiesta di cocktail affumicati è cresciuta in modo costante, spinta da un pubblico sempre più curioso e da una tecnica che si è fatta più rigorosa.

È in questo scenario che si inserisce l’esperienza di Edoardo Nono, barman e fondatore del Rita Cocktails e del Rita’s Tiki Room a Milano. Il suo approccio, sempre misurato, tecnico, lontano dalla spettacolarizzazione fine a se stessa, sintetizza bene perché il fumo sia tornato centrale nella mixology. Al Rita, la campana di vetro si solleva lentamente, il fumo si apre come una nebbia leggera e il bicchiere emerge in tutta la sua teatralità.

"È un gesto che crea attesa, concentrazione, desiderio - racconta Nono - Non è solo scena, è parte dell’esperienza. Il cervello si prepara prima del palato. È un modo per dire: adesso, per un momento, ci sei solo tu e il bicchiere davanti a te." Quel momento - visivo, aromatico, sensoriale - è il cuore di una tendenza che ha conquistato la mixology contemporanea: il fuoco nel bicchiere, la rinascita del cocktail affumicato.

Milano, laboratorio di fumo e curiosità

"Direi che a Milano la curiosità è sempre stata il motore" dice Nono. "Qui la gente chiede, vuole capire, vuole provare. Negli ultimi cinque anni il livello si è alzato tantissimo. Oggi chi ordina un cocktail affumicato non lo fa per moda: lo fa perché cerca qualcosa che coinvolga i sensi." Secondo i dati CGA by NIQ, il 63% dei clienti italiani dichiara di preferire cocktail d’autore, e il 35% ne consuma di più rispetto all’anno precedente. "C’è un pubblico molto più attento alla qualità, alla tecnica, ai dettagli" spiega Nono. "Non basta più shakerare: serve una storia, un gesto, un perché."

In parallelo, in Europa la vendita di distillati affumicati - whisky torbati e mezcal - è cresciuta di oltre 30% in tre anni (fonte EnoBeverage 2025). "Il fumo è tornato perché rappresenta qualcosa di umano, di antico, di sensuale. È il contrario del digitale: è manuale, è caldo, è vivo."

L’arte di affumicare un drink

Nono parla di affumicatura come di un atto di precisione, non di spettacolo. "Ci sono due approcci: quello diretto e quello indiretto" spiega. "Nel primo caso si usa la smoking gun e la campana: il fumo avvolge il bicchiere per pochi secondi, lascia un’impronta, un aroma fugace ma intenso. Nel secondo caso, invece, il fumo è già nel distillato. È il DNA dei whisky torbati e del mezcal. In quel caso il fumo è nella struttura stessa del prodotto." Il segreto è tutto nella misura" aggiunge. "L’affumicatura non deve coprire, deve accompagnare. È come il sale in cucina: se lo senti troppo, hai sbagliato. Se c’è ma non si impone, è perfetta." Ogni legno, racconta, cambia il risultato.

"Con il cedro ottieni un fumo secco, elegante. Con la cannella invece un tono caldo, dolce, speziato. Al Rita’s Tiki Room usiamo spesso corteccia di cannella o spezie tropicali, perché dialogano bene con i rum. Al Rita invece preferiamo il cedro e le botti di rovere: profili più austeri, più maschili."