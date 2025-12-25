Gli auguri di Natale dei reali: le cartoline più belle dai Windsor ai Grimaldi

lifestyle 25 dicembre 2025

Dai Windsor alla famiglia reale spagnola, fino al Principato di Monaco: come una semplice cartolina è diventata un racconto pubblico di tradizione, immagine e costume

William e Kate, con i figli George, Charlotte e Louis, nella cartolina di Natale 2025 scattata dal fotografo di corte Josh Shinner (Crediti: Kensington Royal)

Ogni anno famiglie reali e principesche diffondono la foto ufficiale per fare gli auguri di Natale al mondo intero. Un gesto divenuto tradizione, che ha attraversato secoli e dinastie, passando dalla carta stampata all’immediatezza dei social. Lo stile è inevitabilmente cambiato: dagli scatti in bianco e nero dei primi del Novecento alle immagini degli ultimi anni dei giovani eredi delle casate, che puntano su un approccio più informale. Gli auguri di Natale dei reali (e i loro alberi iconici) sono in grado di dire più di ciò che vediamo all’apparenza e per questo rimangono un feticcio immancabile delle feste. Abbiamo ripercorso la storia e alcune delle foto delle dinastie più amate. Le cartoline di Natale dei Windsor La tradizione natalizia dei Windsor affonda le radici ben prima della fotografia. Già nel1790 la regina Charlotte, consorte di Giorgio III, introdusse a corte l’albero di Natale, importando una consuetudine tedesca allora molto lontana dall’immaginario attuale: non abeti, ma rami di tasso decorati. È il primo segnale di un Natale reale pensato anche come momento domestico, non solo cerimoniale. Le prime Christmas card ufficiali risalgono però agli anni Venti: una delle più iconiche è del 1929 e ritrae il Duca e la Duchessa di York con la figlia Elizabeth, futura regina. Elisabetta II ha fatto del Natale un momento di avvicinamento ai suoi sudditi, attraverso i consueti discorsi di auguri prima via radio e poi in tv, puntualmente immortalati anche da un fotografo di corte.

La Regina Elisabetta II nel suo studio a Buckingham Palace in occasione delle registrazioni degli auguri di Natale del 2001 - Credits: Getty Images

Con Carlo III, la tradizione prosegue, ma con una maggiore apertura a immagini dal tono personale, spesso legate a momenti familiari e non necessariamente ambientate in un contesto natalizio.

Il Re Carlo e la Regina Camilla nella foto diffusa per gli auguri di Natale nel 2018 (Crediti: Royal Family Official Website)

Natale in casa Windsor, le cartoline di William e Kate Kate e William proseguono nella tradizione pubblicando ogni anno sul sito e il profilo social di Kensington Palace un ritratto di famiglia. Famiglia che si allargata col tempo. Niente look patinati o abiti da gala. Per le feste gli auguri dei Principi di Galles è all’insegna del calore domestico. La foto di quest’anno, per esempio, è stata scattata in aprile dal fotografo di corte Josh Shinner in un campo fiorito, a simboleggiare la rinascita dopo la malattia della principessa. Nel 2020, l’anno del Covid, i Duchi di Cambridge hanno voluto comunque mantenere la tradizione con uno scatto realizzato nella loro tenuta di Anmer Hall.

William e Kate, con i figli George, Charlotte e Louis, nella cartolina di Natale 2020 scattata ad Anmer Hall (Crediti: Kensington Royal)

Il Natale dei Sussex, lontano da Londra Per Harry e Meghan ormai da qualche anno il Natale è lontano da Londra e dalle tradizioni di Buckingham Palace. Con il tempo i Duchi di Sussex hanno voluto rimarcare la loro distanza, soprattutto emotiva e stilistica dalla Famiglia Reale diffondendo immagini di momenti informali durante la loro vita in California, ma stando sempre ben attenti a non mostrare i volti dei piccoli Archie e Lilibet.

La foto per il Natale 2025 dei Sussex, in un contesto bucolico (Crediti: Instagram)

Il Natale della Famiglia Reale Spagnola Nel caso della monarchia spagnola, la cartolina di Natale è diventata negli anni un vero strumento di rinnovamento dell’immagine. Con il regno di Felipe VI, gli auguri natalizi hanno assunto un tono più contemporaneo: fotografie luminose, ambientazioni informali, attenzione al linguaggio visivo. Il focus è quasi sempre sul nucleo familiare, con una forte centralità delle figlie Leonor e Sofía. La cartolina diventa così un racconto generazionale, pensato per rafforzare l’idea di una monarchia vicina, misurata, in sintonia con il presente.

Una foto diffusa nel 2016 dalla famiglia Reale spagnola che vede il Re Felipe con la Regina consorte Letizia e le figlie Leonor e Sofía - Credits: Getty Images

Il Natale del Principato di Monaco Nel Principato di Monaco, la cartolina di Natale è un rito molto più formale di quanto non avvenga in Spagna e Regno Unito. Il Principe Alberto e la Principessa Charlene sono spesso immortalati di fianco a un albero addobbato con abiti da festa. Con la nascita dei gemelli Jacques e Gabriella i look sono diventati più informali, ma le pose sono comunque più impostate rispetto alle casate del resto d’Europa.

La famiglia Grimaldi di Monaco nel ritratto di auguri per il 2025. Con loro anche il cagnolino, a pieno titolo membro della famiglia (Crediti: Instagram)