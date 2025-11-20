Come ispirarsi agli alberi di Natale più iconici di sempre

living 20 novembre 2025

Da Jackie Kennedy a Lady Diana, fino alle star contemporanee. Qual è l'allestimento più chic? Lo speciale X-Style con il flower designer per decorare l'albero perfetto

Quando arriva dicembre, il mondo si accende di luci e piccoli rituali che sanno di vin brulè, cannella e camino acceso. Tra tutti, c’è un simbolo che più di ogni altro cattura lo spirito delle feste: l’albero di Natale. Ma alcuni alberi, nel corso degli anni, hanno superato la semplice tradizione domestica per diventare vere e proprie icone. Dalla raffinatezza di Jackie Kennedy tra le mura della Casa Bianca, all'atmosfera regale di Buckingham Palace, fino agli allestimenti scintillanti delle celeb di oggi, ogni albero racconta un’epoca, uno stile.

Gli alberi di Natale della Casa Bianca: una storia di stile, potere e meraviglia La storia degli alberi di Natale della Casa Bianca è un racconto di tradizione e stile. Tutto inizia nel 1961, quando Jacqueline Kennedy, appena diventata First Lady, decide di trasformare un addobbo tradizionale in un'icona. Fino ad allora l’albero della Blue Room era un elemento festivo, importante, ma non codificato. Con Jackie nasce l’idea del Christmas theme, un tema narrativo che ogni anno avrebbe guidato l’allestimento. Il suo primo albero, dedicato al balletto di Čajkovskij “Lo Schiaccianoci”, portò una ventata di poesia e leggerezza in una Washington ancora segnata dalla rigidità degli Anni 50. Fiocchi di velluto, soldatini, ballerine di carta, tonalità pastello: per la prima volta l’albero della Casa Bianca dialogava con l’arte, la musica e le fiabe della tradizione europea.

Da quel momento, nessuna First Lady avrebbe più ignorato il potere simbolico di questo elemento. Lady Bird Johnson mantenne l’approccio tematico, concentrandosi sulle tradizioni americane; Pat Nixon introdusse decorazioni artigianali provenienti da tutti gli Stati, inaugurando l’idea di un albero che rappresentasse l’intera nazione; Betty Ford impose un registro più intimo e domestico, con addobbi creati da scuole e associazioni. Con Nancy Reagan, negli Anni 80, l’albero divenne un vero spettacolo hollywoodiano: rosso intenso, luci calde, ornamenti preziosi e una comunicazione visiva che rifletteva perfettamente l’opulenza dell’era Reagan. La First Lady più glamour della politica repubblicana trasformò ogni accensione in un evento mediatico.

Gli anni Novanta portarono la sensibilità di Hillary Clinton, che scelse temi culturali e letterari, dalle fiabe americane all’artigianato delle donne degli Appalachi. È con lei che nasce l’idea di coinvolgere artisti e designer, trasformando l’albero in una mini-istallazione museale. In risposta agli eventi dell’11 settembre, Laura Bush puntò sulla rassicurazione della tradizione: rosso, oro, stelle e simboli patriottici, affidandosi a un linguaggio sobrio ma emotivamente forte. Con Michelle Obama, il Christmas theme assunse una dimensione civica: ogni anno l’albero principale era dedicato ai militari in servizio e alle loro famiglie. Le decorazioni provenivano da scuole e associazioni di volontariato; molte erano riciclate o eco-friendly, anticipando la sensibilità ambientalista. Il capitolo Melania Trump segnò uno dei momenti più divisivi, ma anche più iconici. I suoi alberi bianchi e rossi, geometrici, quasi glaciali, entrarono nell’immaginario collettivo per il loro impatto cinematografico. Criticatissimi da alcuni, adorati da altri, rivelavano una visione estetica influenzata dalla moda e dal design europeo: minimalismo, monocromie radicali, atmosfere sospese. Infine, Jill Biden ha riportato un Natale dal volto umano, caldo, familiare. I suoi temi celebrano la creatività dei bambini, i libri illustrati, il valore dell’istruzione e delle piccole storie americane. Gli alberi sono colorati, accoglienti, leggermente vintage; un ritorno alla gentilezza, alla poesia quotidiana. Dal 1961 a oggi, l’albero della Casa Bianca non è mai stato solo un albero: è uno specchio del Paese e dei suoi valori, racconta la storia dell’America attraverso luci, nastri e decorazioni, ricordandoci che anche nella residenza più potente del mondo il Natale è un linguaggio universale capace di unire tradizione e identità. Gli alberi di Natale iconici di Buckingham Palace Se la Casa Bianca deve a Jacqueline Kennedy l’idea del “tema” natalizio come narrazione, Buckingham Palace rappresenta invece la continuità, la tradizione che attraversa i decenni e si riflette in alberi tanto scenografici quanto profondamente simbolici. Ogni albero che brilla nelle residenze reali inglesi — da Buckingham a Windsor fino a Sandringham — non è mai solo una decorazione, ma specchio dei sovrani che lo hanno voluto.

Il primo vero albero di Natale reale arrivò a Londra nel 1841, quando la regina Vittoria e il principe Alberto — lui, di origini tedesche — introdussero la tradizione dell’abete addobbato secondo l’uso delle corti mitteleuropee. Da quell’anno, l’albero diventò una consuetudine britannica, immortalata anche nell’illustrazione pubblicata sull’“Illustrated London News” che rese l’abete reale un modello imitato da tutte le famiglie vittoriane. Nella residenza londinese i Royal Christmas Trees sono sempre imponenti, disposti principalmente nella Grand Staircase, nella Guard Room e nei saloni delle udienze. Sono alberi verticali, regali, che sfiorano i soffitti stuccati con luci calde, sfere dorate, vetri soffiati, dettagli artigianali e una palette che raramente si discosta dall’oro, dal bianco, dal rosso e dal verde abete. Lady Diana e l’era del total white Gli Anni 80 e 90 portarono una ventata di modernità grazie a Lady Diana, che amava le decorazioni monocromatiche e le atmosfere più luminose rispetto agli addobbi tradizionali. Il suo albero più iconico, ricordato dagli addetti di corte, era total white: luci candide, nastri di seta avorio, decorazioni in vetro e porcellana bianca. Un’estetica eterea che anticipava con sorprendente anticipo l’idea minimal-chic degli anni Duemila. Con Re Carlo III e la Regina Camilla, Buckingham Palace è tornato alla tradizione vittoriana: abeti altissimi, ornamenti artigianali prodotti da piccole botteghe inglesi, vetri soffiati, decorazioni che richiamano la botanica — agrifogli, vischio, bacche — e una palette calda, accogliente, che evoca la campagna britannica. Carlo III, da sempre sensibile ai temi della sostenibilità, privilegia alberi provenienti da foreste certificate e decorazioni riutilizzabili, per un Natale all'insegna della sostenibilità e del rispetto ambientale.

Gli alberi più scenografici restano quelli allestiti nella Ballroom, spesso alti oltre sei metri, illuminati con migliaia di micro-luci e decorati con elementi storici della Royal Collection. Nella Grand Hall, invece, le decorazioni puntano sulla simmetria: ghirlande monumentali, luci soffuse e abeti che creano una scenografia suggestiva. Gli alberi delle celeb di oggi Negli ultimi anni gli alberi di Natale delle celeb sono diventati veri e propri fenomeni social, capaci di dettare tendenza. Kate Hudson per il Natale 2024 ha scelto il classico, con il suo abete verde e gli addobbi tradizionali.

Minimalista e scultoreo l’albero di Kim Kardashian, spesso declinato in bianco ottico. Elegante e rigoroso lo stile di Victoria Beckham, con decorazioni gold&cream.

