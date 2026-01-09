Cibo come identità: cosa dicono di noi le nuove mode alimentari

Nato come necessità medica, il gluten free si è trasformato in uno stile di vita, una scelta che parla di semplificazione. Eliminare quindi il glutine, anche per chi non è celiaco, diventa così un gesto simbolico: liberarsi dal superfluo, sentirsi più leggeri e più consapevoli. E così il controllo passa anche dal piatto. Sono molti, infatti, i ristoranti che si sono dedicati a questa necessità: da locali milanesi come Mama Eat - Gluten free Restaurant & Pizzeria , fino a Be Bop Ristorante Senza Glutine Milano , che dimostrano come la cucina gluten-free possa essere gustosa, conviviale e accessibile, senza rinunciare alla tradizione italiana.

Non è più solo una questione di gusto, di salute o di moda. Oggi il cibo è diventato un linguaggio , un atto identitario, una dichiarazione silenziosa ma potentissima d’intenti. Con un piatto preparato e mangiato dichiariamo decisamente chi siamo. Dal gluten free al plant based, passando per il ritorno dei fermentati, le scelte alimentari raccontano una ricerca profonda di autenticità, appartenenza e controllo in un mondo sempre più complesso.

Il plant based non è solo una dieta, ma una presa di posizione. Etica, ambientale, culturale. Ridurre o eliminare i prodotti animali significa quindi affermare valori precisi: attenzione al pianeta, rispetto per gli animali, ma anche cura del corpo. È una cucina che parla di futuro e responsabilità , ma anche di identità fluida, lontana dalle etichette rigide. Non si parla più di “vegano o carnivoro”, ma di individuo consapevole, capace di scegliere qualcosa di alternativo alle proteine animali, non rinunciando però al gusto.

Kirk Haworth del ristorante Plates a Londra - Courtesy Press Office

Nel mondo, chef come Kirk Haworth del ristorante Plates a Londra stanno infatti ridefinendo il fine dining plant-based: il locale è diventato il primo ristornate completamente vegano nel Regno Unito a conquistare una stella Michelin, dimostrando che una cucina senza carne può essere innovativa e golosa senza compromessi. Allo stesso modo, lo chef Daniel Humm ha trasformato il celebre Eleven Madison Park di New York in un tempio della cucina plant-based di altissimo livello, raccontando come il cambiamento di un menu possa riflettere una visione più ampia di sostenibilità e valore culturale.

Daniel Humm, Eleven Madison Park di New York - Courtesy Press Office

E anche a Milano, la scena vegetale è vivace e variegata: dal gourmet di Joia, una vera istituzione vegetariana con una storia di riconoscimenti internazionali, a locali più informali come Linfa Milano, Neat Burger Milano e GIARDÍ. Locali che offrono esperienze diverse, ma legate tutte da un filo rosso: ingredienti freschi, creatività e una chiara identità veg.

Fermentati: il ritorno all’origine

Kimchi, kefir, kombucha, miso. I fermentati conquistano cucine e ristoranti perché raccontano una nostalgia nuova: quella per il tempo lento, per i gesti antichi, per la trasformazione naturale. In un mondo iper-tecnologico, il cibo che fermenta diventa metafora di autenticità e di fiducia nei processi invisibili. Non sorprende, quindi, che negli ultimi anni sia tornato protagonista anche nella mixology, dove trova spazio in cocktail e mocktail capaci di unire tradizione e sperimentazione.

Ne è un esempio la kombucha, sempre più usata per creare bevute analcoliche complesse e rinfrescanti. Legend Kombucha la propone nel Bee Legendary Sour, signature mocktail a base di Original Blend, limone e Salted Honey, ideato dal Brand Ambassador Andrea Giraldo, disponibile anche in versione alcolica con un twist di gin. Un’interpretazione contemporanea del fermentato come piacere consapevole, tra gusto e ritualità.