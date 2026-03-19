Smart ring, cosa sono e perché vi conquisteranno

Gli smart ring sono anelli tech che trasformano il dito in un sensore di benessere: ecco cosa sapere e quali sono i modelli più adatti a ogni esigenza
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Di Matteo Dall’Ava
Oura Ring 4 - Courtesy Press Office
C’è una nuova ossessione nel mondo dei wearable, ed è molto più discreta di quanto ci si aspetterebbe. No, non parliamo degli smart glasses, sempre più diffusi (e di cui vi parliamo meglio qui). Ma degli smart ring – anelli intelligenti dal design essenziale e materico – che stanno conquistando un posto di rilievo tra chi cerca tecnologia avanzata senza rinunciare allo stile. Lavorano in silenzio, trasformando un gesto quotidiano in un’esperienza di monitoraggio continuo.
Il loro punto di forza è proprio questo equilibrio tra estetica e precisione. All’interno di una struttura compatta – spesso in titanio o materiali ultra resistenti – si nasconde un sistema di sensori in grado di tracciare frequenza cardiaca, qualità del sonno, livelli di stress e variazioni fisiologiche con un livello di accuratezza sorprendente. Merito anche della posizione: le dita, più ricche di capillari superficiali rispetto al polso, permettono una lettura più nitida dei segnali del corpo.
Nati come alternativa per chi non voleva sostituire l’orologio con uno schermo, oggi gli smart ring si muovono in una dimensione diversa: quella di un lusso tecnologico quasi invisibile. Nessuna notifica invasiva, nessuna vibrazione continua. Solo dati, interpretati e restituiti in modo chiaro, per costruire una relazione più consapevole con il proprio corpo.
Indossati giorno e notte, diventano un’estensione naturale della routine: analizzano il sonno, intercettano piccoli segnali di affaticamento, registrano variazioni che spesso passano inosservate.
Abbiamo fatto una selezione dei migliori smart ring da acquistare nel 2026 a seconda di funzioni e necessità.
Gli smart ring che misurano tutto
Il panorama degli smart ring è vasto, ma alcune soluzioni raccontano bene l’evoluzione del settore. Il Diesel x Ultrahuman apre la scena con un approccio muscolare, quasi industriale. Titanio grado 5, resina epossidica ipoallergenica e una combinazione di sensori che non lascia spazio ai dubbi. I PPG avanzati – in pratica LED che leggono il flusso del sangue sotto la pelle per capire come sta reagendo il tuo corpo – permettono di ottenere dati molto precisi su battito, ossigenazione e stress. Accanto a loro lavorano accelerometro e giroscopio, mentre l’anello si prende la briga di monitorare anche l’AFib, cioè la fibrillazione atriale, un’anomalia del ritmo cardiaco che può essere rilevata attraverso oscillazioni irregolari nel battito. La batteria dura fino a sei giorni, il design è deciso, e le metriche spaziano dal sonno all’allineamento circadiano, fino alla finestra caffeina: è il modo più Diesel possibile di dire “stiamo facendo sul serio”.
Dal carattere urbano del Diesel si passa alla precisione chirurgica del leader del settore: Oura Ring 4. È il riferimento globale, quello che tutti gli altri inseguono. Titanio puro, sensori discreti, un sistema Smart Sensing che personalizza il monitoraggio, e più di cinquanta parametri analizzati ogni giorno. Sonno, stress, salute femminile, metabolismo: Oura costruisce un profilo completo e progressivo. L’unico appunto è l’abbonamento: per ottenere il massimo serve una membership, perché la piattaforma è pensata come un ecosistema di insight più che come un semplice accessorio.
A sinistra: Diesel x Ultrahuman; A destra: Oura Ring 4 - Courtesy Press Office
Smart ring leggeri, diretti, funzionali
A spezzare la tensione arriva GloRing V2, decisamente più leggero – letteralmente. Con meno di due grammi di peso si presenta come il minimalista della categoria: nessun abbonamento, app gratuita, un set di metriche classiche (sonno, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, stress), e integrazione totale con Apple Health. È l’anello che punta all’essenziale e vince per immediatezza. Anche il prezzo lo rende interessante: un accesso alla biometria senza pensieri.
La strada poi conduce verso l’Amazfit Helio Ring, pensato per chi vive l’allenamento come una dimensione quasi rituale. Super leggero, fatto per integrarsi con gli smartwatch Amazfit, costruisce una piattaforma unica dove prestazioni e recupero dialogano tra loro. Una scelta perfetta per runner e atleti, anche perché già usato da professionisti come il maratoneta Hendrik Pfeiffer e il mezzofondista Yeman Crippa. L’analisi dell’attività elettrodermica, rara su dispositivi di questa categoria, aggiunge un layer psicofisico che molti sportivi trovano illuminante.
A sinistra: GloRing V2; A destra: Amazfit Helio Ring - Courtesy Press Office
Gli smart ring oltre il fitness
Dal mondo sportivo si passa all’eleganza algoritmica di Samsung Galaxy Ring. È l’interpretazione più soft luxury degli smart ring: titanio, design concavo, tre sensori integrati che elaborano un quadro di salute con l’aiuto della Galaxy AI. L’anello non vuole sostituire lo smartphone, ma lo affianca in modo naturale. Il punteggio energetico unisce sonno, attività e frequenza cardiaca in un dato unico, immediato e leggibile. L’impressione è quella di un wearable premium con ambizioni da lifestyle, più che da laboratorio.
L’approccio di RingConn Gen 2 è invece più tecnico. Precisione del 90,7% nel monitoraggio dell’apnea notturna, dieci-dodici giorni di batteria (che diventano centocinquanta con la custodia dedicata), materiali aerospaziali e assenza totale di abbonamenti. È l’anello più scientifico del gruppo. Ideale per chi vuole dati affidabili e un ecosistema indipendente, con particolare attenzione alla salute respiratoria e alla ciclicità femminile.
Il viaggio si chiude con Tapster Ultra Thin, l’unico smart ring della selezione pensato esclusivamente per pagare. Tre millimetri e mezzo di spessore, ceramica resistente ai graffi, certificazioni Visa e Mastercard, nessuna batteria. Lo avvicini al POS, emette un piccolo tap simbolico e la transazione passa. Nessun sensore, nessun tracciamento, solo la promessa di un gesto che sostituisce il portafoglio. È la scelta dei minimalisti assoluti, di chi vuole semplificare la vita più che monitorarla.
Da sinistra: Samsung Galaxy Ring; RingConn Gen 2; Tapster Ultra Thin - Courtesy Press Office
Gli smart ring rappresentano una nuova idea di wearable: meno appariscente, più intima, più legata alla consapevolezza che alle prestazioni. Oltre alla moda c’è un tema preciso: trasformare la tecnologia in un’estensione naturale del corpo senza chiedere attenzione. Che si tratti di un Diesel muscolare, di un Oura meticoloso o del gesto quasi invisibile del Tapster, il messaggio è sempre lo stesso: il futuro non sta diventando più grande (se non in una smart home). Sta diventando più piccolo. E si infila al dito.