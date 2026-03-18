I monasteri sono i nuovi resort: perché prenotare subito per un weekend

Trascorrere un weekend in monastero è ben più che un’esperienza insolita. Significa riscoprire il gusto del tempo lento. L’architettura invita alla quiete, i paesaggi circostanti favoriscono il contatto con la natura e le attività proposte – dalla spa alla gastronomia, dalle passeggiate alle degustazioni – sono pensate per rallentare rispetto alla frenesia quotidiana.

Sono sempre più i viaggiatori che scelgono luoghi capaci di restituire silenzio e memoria. È anche per questo che molti antichi monasteri italiani sono stati riconvertiti in hotel e resort di altissimo livello.

Edifici nati per la contemplazione, spesso costruiti in posizioni isolate e circondati da paesaggi di grande bellezza, oggi accolgono ospiti che cercano qualcosa di diverso dal classico soggiorno: ambienti carichi di storia, architetture importanti, giardini silenziosi e attività pensate per ritrovare il proprio ritmo.

Il risultato è una forma di ospitalità che unisce spiritualità del luogo e standard contemporanei. Un contesto che per secoli ha custodito cultura, arte e vita comunitaria e che ora restituisce bellezza a chi decide di guardare con occhi nuovi al passato. Ecco quattro buoni motivi per cui un weekend in monastero è l’ideale per ritrovare le energie per affrontare la primavera.

Dormire tra celle monastiche e architetture secolari

Il primo motivo per scegliere un weekend in monastero è la storia. Molte di queste strutture sono state restaurate mantenendo la struttura originaria: corridoi che un tempo collegavano i chiostri, refettori trasformati in sale comuni, celle dei monaci diventate camere.

È il caso del Relais San Maurizio, nelle Langhe piemontesi, nato all’interno di un monastero cistercense del XVII secolo. Le camere sono ricavate nelle antiche celle e negli spazi conventuali, dove gli elementi architettonici originali convivono con un’eleganza contemporanea. Nelle antiche cantine del monastero il ristorante Guido da Costigliole, premiato con una stella Michelin, propone piatti radicati nella cultura gastronomica locale, realizzati con ingredienti del territorio e accompagnati da una delle aree vinicole più importanti d’Italia. Il panorama delle colline UNESCO e l’atmosfera sospesa del luogo restituiscono una sensazione rara: quella di abitare, anche solo per un weekend, un frammento di storia.

In Toscana, il Monastero di Cortona Hotel & Spa racconta una vicenda ancora più stratificata. L’edificio, situato nel punto più alto della città, nasce nel Quattrocento e nel corso dei secoli ha ospitato confraternite religiose, monaci domenicani e cistercensi. Oggi le antiche celle dei frati sono diventate camere e suite, mentre l’ex refettorio accoglie gli ospiti in un grande spazio comune. L’atmosfera resta quella di un luogo pensato per la quiete con viste aperte sulla Val di Chiana. Nel ristorante Gli Affreschi, che prende il nome dalle opere scoperte durante il restauro del monastero, lo chef Michele Ricci lavora sulla tradizione toscana con piatti che valorizzano prodotti locali e stagionali, mentre accanto al fine dining l’Osteria del Santo restituisce il lato più autentico della cucina regionale, dalla pasta fresca alla celebre bistecca alla fiorentina.