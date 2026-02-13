BIT Milano 2026, il viaggio diventa identità anche nella Sardegna di Antonio Marras

Alla BIT 2026 di Milano non si sfogliano cataloghi, si intercettano immaginari. La Borsa Internazionale del Turismo, alla Fiera di Rho, è il luogo dove le destinazioni smettono di essere coordinate geografiche e diventano esperienze culturali. Il viaggio 2026 non è accumulo di tappe, ma scelta di stile. Non è più soltanto “dove vado”, ma “che tipo di persona sono quando viaggio”. BIT parte dalle persone, dai Travel Makers, da chi il viaggio lo immagina prima ancora di prenotarlo. E intercetta un cambiamento evidente: le mete più desiderate sono quelle che hanno un’identità riconoscibile.

Le destinazioni che cambiano pelle

Alla BIT di Milano emerge un dato chiaro: le destinazioni più interessanti sono quelle che stanno rivedendo il proprio modo di raccontarsi. Non cambiano solo le mete, cambia il loro posizionamento. In Italia, Napoli amplia lo sguardo oltre il centro storico, valorizzando colline e quartieri meno battuti. Capri punta su una fruizione più lenta, tra sentieri e mobilità dolce. Bologna si consolida come punto di partenza per micro-viaggi ferroviari verso Parma, Ferrara e Ravenna. Altre città rafforzano la propria identità: Salerno si propone come alternativa più accessibile alla Costiera Amalfitana, Matera continua a vivere nel suo immaginario cinematografico, Torino si afferma come laboratorio di cultura contemporanea, Mestre ridefinisce la propria immagine attraverso arte e rigenerazione urbana.

Anche il Sud evolve il proprio racconto: la Puglia tra borghi e masserie, la Calabria sempre più legata al turismo rurale, la Basilicata che consolida il proprio profilo culturale. All’estero, le identità sono altrettanto nette: le Fiandre trasformano il ciclismo in linguaggio territoriale, la Polonia valorizza natura e montagne nei Tatra, la Thailandia intreccia wellness e spiritualità, la Repubblica Dominicana amplia l’offerta oltre il balneare mentre la Giordania punta su deserto e avventura.