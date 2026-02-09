Cineturismo 2026: le destinazioni da vedere dal vivo dopo averle amate davanti allo schermo

Nel 2026 il viaggio non è più soltanto una scelta geografica ma una scelta narrativa. BIT 2026, la fiera del settore turistico organizzata annualmente a Milano, lo mette nero su bianco: cinema e serie TV sono ormai un motore strutturale del turismo contemporaneo, capace di orientare immaginari e desideri prima ancora che parta la prenotazione. È il set-jetting - chiamarlo “cineturismo”, a volte, non rende abbastanza l’idea - e funziona perché oggi i luoghi non sono più solo sfondo. Così per le nostre vacanze scegliamo quelle destinazioni a cui ci siamo affezionati per un dettaglio, di cui abbiamo riconosciuto un particolare. Il risultato? La passione per lo schermo si trasforma in un'esperienza immersiva nei luoghi reali.

Thailandia: Koh Samui, la nuova isola da wishlist

Se nel mondo c’è un luogo che incarna l’effetto immediato del set-jetting nel 2026, è Koh Samui. La terza stagione di The White Lotus, la serie che ogni volta segue le vicende di ospiti e dipendenti di un diverso resort di lusso, è ambientata in Thailandia. Una scelta che ha acceso un riflettore potentissimo sul Paese del sud-est asiatico e sulle sue isole, con un impatto diretto su ricerche online e prenotazioni. Koh Samui è l’esempio perfetto di questo fenomeno contemporaneo: non è “solo mare”, è un’idea di fuga di lusso appetibilissima.