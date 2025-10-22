fashion 22 ottobre 2025

Dal Tagikistan alla Sardegna nuragica, fino al Perù e allo Sri Lanka: il nuovo report di Lonely Planet non detta solo tendenze, è una vera anticipazione del mood culturale del tempo che ci aspetta. E mostra che nel 2026 non cercheremo più comfort, ma trasformazione

Nel 2026 non viaggeremo per vedere il mondo, ma per cambiare il modo in cui lo percepiamo. Best in Travel — la guida annuale con cui Lonely Planet anticipa i movimenti profondi della sensibilità globale — non funziona come un catalogo, ma come un sismografo culturale. Ci dice in quale direzione si sta spostando l’immaginazione collettiva, prima che i flussi turistici la inseguano. L’edizione 2026 raccoglie 50 proposte nei cinque continenti: 25 luoghi imperdibili e 25 esperienze trasformative. Non più geografie da attraversare, ma intensità da abitare. “Non sono solo le grandi imprese a restare impresse nella memoria”, osserva Fionnuala McCarthy, Executive Publisher. “Spesso sono i piccoli momenti – un profumo, una conversazione, un panorama improvviso – a rendere un viaggio davvero indimenticabile.” È la dichiarazione più netta possibile: il futuro del viaggio è, di nuovo, un atto di relazione. Da questo laboratorio emergono cinque mappe simboliche. Non luoghi da visitare, ma dispositivi di sguardo. Ognuna rappresenta un cambiamento nella percezione del mondo. Ognuna contiene — in anticipo — un pezzo di futuro.

Tagikistan, il ritorno alla vastità primordiale Un viaggio che non offre servizi, ma sproporzione. Valli glaciali, laghi turchesi, assenza totale di mediazione umana. Qui non si va per vedere qualcosa: si viaggia per non avere più controllo. Il Tagikistan segna un ribaltamento radicale: il viaggio come disarmo, spaesamento, ritorno al non codificato.

Città del Messico, la nuova capitale dell’immaginazione globale Non più periferia dell’Occidente, ma centro dell’ecosistema culturale del presente. Arte, tecnologia, architettura, identità digitale: tutto in mutazione continua. Città del Messico non si visita, si assorbe. È il nuovo laboratorio urbano del mondo, dove il futuro del vivere collettivo sta già accadendo — fuori dai confini della tradizione europea.

Sardegna nuragica, il Mediterraneo non balneare Lonely Planet compie una scelta precisa: mostrare la Sardegna ancestrale, non quella da cartolina. Villaggi dove la tradizione non è messa in scena, ma vissuta. Siti nuragici non come reperti, ma presenze vive. Cammini sacri, comunità rurali, tempo non turistico. Il Mediterraneo che non seduce — convoca. Non vacanza, ma immersione nella memoria originaria.

Perù, dove passato e futuro non sono in conflitto Città indigene, aree protette appena istituite, gastronomia d’avanguardia riconosciuta come linguaggio culturale. Il Perù è il luogo dove storia e contemporaneità convivono senza scontrarsi. Dove le rovine non sono nostalgia, ma orientamento. È la mappa dell’equilibrio possibile: identità come motore evolutivo, non come museo.

Sri Lanka, la sensualità quotidiana come spiritualità Lonely Planet lo include non per l’esotismo, ma per l’armonia radicale tra materia e rito. Pasto come atto sacro, ospitalità come gesto politico, paesaggio come esperienza intima, non panoramica. Qui il viaggio è carezza, non performance. La rivoluzione più silenziosa e più potente: un’estetica del poco, non del molto.

