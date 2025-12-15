Lily Collins, i 5 look più belli dell’attrice britannica da copiare a Natale
Abilissima ad abbinare i capi d’archivio con quelli contemporanei, la 36enne, che sta per tornare in streaming con la sua Emily in Paris, si conferma una fashion-icon dal sapore vintage
Ultimamente sta facendo parlare di sé per i suoi look sofisticati, eleganti al punto giusto e (soprattutto) perfetti da replicare durante le feste. Lily Collins, che sta per tornare in streaming con la sua Emily Cooper di Emily in Paris - la ragazza americana paracadutata prima a Parigi, e poi a Roma e Venezia, tra carriera, nuove relazioni e bien vivere - è abilissima soprattutto ad abbinare i capi d’archivio con quelli contemporanei, creando uno stile dal sapore retrò. 36enne, da febbraio mamma di Tove Jane avuta con il marito Charlie McDowell, con quella sua eleganza sofisticata e spontanea l'attrice britannica è capace di scegliere sempre lo stile adeguato in tutte le occasioni, dagli impegni in tv, agli appuntamenti newyorkesi, fino ai red carpet.
Mini-dress nero e caschetto (alla Victoria Beckham)
Il look che più di tutti ha attirato l’attenzione di recente è stato quello sfoggiato pochi giorni fa al Jimmy Fallon Tonight Show: un vestito midi cut-out con effetto geometrico trasparente della collezione Fendi Autunno/Inverno 1997; sopra un cappotto vintage in volpe e piume; a completare l’outfit una vintage Baguette e un paio di stivali con tacco alto, sempre della maison romana. Il mini abito total black insieme con il caschetto impeccabile sono sembrati una citazione del “look-divisa” che fecero guadagnare a Victoria Beckham il soprannome di Posh Spice negli anni in cui Lily era una bambina e aveva eletto proprio Vicky esempio assoluto di eleganza impeccabile da copiare. Lo ha confessato lei stessa durante lo show televisivo dove ha incontrato il suo mito, in una intervista doppia davanti al padrone di casa Jimmy Fallon.
Il cappotto animalier che cita gli Anni 90
Durante in suo soggiorno a New York, Lily Collins ha citato ancora una volta gli Anni 90, quando ha scelto un cappotto animalier vintage di Roberto Cavalli con silhouette strutturata, abbinato a una Baguette del 1997. Un look che anche in questo caso è un diretto omaggio a un'altra serie leggendaria per gli appassionati di moda e non solo: Sex and the City. Tra tocchi early 2000s e accessori minimal, Lily Collins ha costruito un outfit metropolitano, ma sempre da diva, in perfetto equilibrio tra disinvoltura e opulenza. Gli ingredienti giusti per vestirsi il giorno di Natale.
L'abito bustier ricamato anche in inverno
E sempre nei giorni in cui stava promuovendo negli Usa la nuova stagione della serie che l’ha trasformata in fashion-icon, l'attrice ha indossato un miniabito bustier interamente ricamato, ancora una volta Fendi, questa volta della pre collezione SS26. Un modello perfetto per brillare l’ultima notte dell’anno. Una serie di look che anticipano già l’estetica delle stagioni a venire, consolidando il suo ruolo di musa dentro e fuori dallo schermo.
Pois bianchi e volant per una serata da red carpet
L'ispirazione per il Capodanno arriva anche dalla cerimonia di premiazione del Breakthrough Prize 2025 dello scorso aprile, a Santa Monica, quando la figlia d’arte aveva lasciato a bocca aperta tutti indossando uno splendido abito Armani Privé, con un top corsetto senza spalline in velluto nero, una gonna in chiffon di seta nera decorata con pois bianchi e volant, abbinato a décolleté in rete e gioielli Cartier. Un look elogiato per la sua eleganza vintage couture, che incarna le vibrazioni della moderna Audrey Hepburn.
Total black e scarpe gioiello
Tra gli outfit da copiare a Natale c’è anche quello total black che gioca sulle trasparenze e punta tutto sulla scarpa con dettaglio gioiello. Sopra, un tubino in raso nero con spalline in chiffon, lunghe maniche trasparenti e pannelli neri su entrambi i lati delle spalle. Sotto, un reggiseno Versace con pizzo floreale e spalline di perline. A impreziosire l'outfit, le décolleté, sempre firmate Versace, nere a punta con i cinturini alla caviglia decorati con cristalli. Un tocco di luce perfetto per le feste.
Lily Collins, un ponte ideale tra generazioni
Con il suo fascino polarizzante Lily Collins sta conquistando intere generazioni, specialmente la Gen Z, dettando stile con i suoi look oradal sapore parigino, ora underground, sempre con la capacità di citare epoche diverse. Merito di quegli abbinamenti di fantasie estrose con capi senza tempo, di accessori inaspettati con abiti dall’eleganza classica. Una donna che non è solo un'attrice e una fashion-icon, ma un ponte ideale tra epoche, dagli Anni 90 (in cui era una bambina) che celebra con le sue citazioni sartoriali, alla contemporaneità, che interpreta con la sua disinvoltura sofisticata e dal gusto retrò.