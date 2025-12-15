Lily Collins, i 5 look più belli dell’attrice britannica da copiare a Natale

Credits Agf

Ultimamente sta facendo parlare di sé per i suoi look sofisticati, eleganti al punto giusto e (soprattutto) perfetti da replicare durante le feste. Lily Collins, che sta per tornare in streaming con la sua Emily Cooper di Emily in Paris - la ragazza americana paracadutata prima a Parigi, e poi a Roma e Venezia, tra carriera, nuove relazioni e bien vivere - è abilissima soprattutto ad abbinare i capi d’archivio con quelli contemporanei, creando uno stile dal sapore retrò. 36enne, da febbraio mamma di Tove Jane avuta con il marito Charlie McDowell, con quella sua eleganza sofisticata e spontanea l'attrice britannica è capace di scegliere sempre lo stile adeguato in tutte le occasioni, dagli impegni in tv, agli appuntamenti newyorkesi, fino ai red carpet.

Mini-dress nero e caschetto (alla Victoria Beckham)

Il look che più di tutti ha attirato l’attenzione di recente è stato quello sfoggiato pochi giorni fa al Jimmy Fallon Tonight Show: un vestito midi cut-out con effetto geometrico trasparente della collezione Fendi Autunno/Inverno 1997; sopra un cappotto vintage in volpe e piume; a completare l’outfit una vintage Baguette e un paio di stivali con tacco alto, sempre della maison romana. Il mini abito total black insieme con il caschetto impeccabile sono sembrati una citazione del “look-divisa” che fecero guadagnare a Victoria Beckham il soprannome di Posh Spice negli anni in cui Lily era una bambina e aveva eletto proprio Vicky esempio assoluto di eleganza impeccabile da copiare. Lo ha confessato lei stessa durante lo show televisivo dove ha incontrato il suo mito, in una intervista doppia davanti al padrone di casa Jimmy Fallon.