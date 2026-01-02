Come ci truccheremo nel 2026: tutte le tendenze dalle passerelle

Luisa Spagnoli SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

In attesa che le temperature tornino a salire, è il momento per scoprire come vestiremo il viso nei mesi a venire. Se il no-make-up si conferma una tendenza intramontabile, che non accenna a passare di moda, la novità sarà il ritorno del colore che sulle passerelle Primavera-Estate 2026 hanno già acceso guance, occhi e labbra con sfumature vivaci, dall’arancione all’azzurro, passando per giallo e rosa. Le tonalità più accese, però, sono sempre abbinate a un incarnato minimalista: niente eccessi e stravaganze quanto, piuttosto, un’invito a usare il trucco al pari di un accessorio, che completa il look regalandogli un twist personale.

Palpebre in technicolor

Per sottolineare lo sguardo, niente smokey sensuali e eye-liner grafico. Al loro posto, romantiche polveri pastello sfumate sull’intera palpebra, abbinate giusto a un velo di mascara per dare profondità. Una tendenza che avevamo già visto la scorsa stagione e che si riconferma anche per la Primavera-Estate 2026. L’ispirazione è decisamente Sixties, complice la stesura dell’ombretto, che crea un delicato alone colorato intorno all’occhio, e le ciglia a ciuffetti, ottenute raggruppandole con l’aiuto di una pinzetta. Un effetto doll-like che risulta molto cool a contrasto con la pelle al naturale.