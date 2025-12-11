Unghie cat-eye argento, come replicare la nail art lanciata da Hailey Bieber

BEAUTY 11 dicembre 2025

Luminose e cangianti, danno alle mani un tocco speciale e sono perfette per le feste. Ecco i prodotti e i trucchi per ricreare lo stesso effetto, da sfoggiare in occasione delle cene prenatalizie con gli amici o la notte di Capodanno

Hailey Bibeber; Unghie cat-eye argento - Credits: Getty Images

Hailey Bieber non smette di dettare tendenza. La modella statunitense e founder del brand di skincare e make-up Rhode lo fa anche attraverso le sue mani, che attirano l’attenzione per le unghie sempre curatissime, impreziosite da motivi grafici, applicazioni 3D e originali riflessi olografici. Merito della nail-artist di fiducia della star, Zola Ganzorigt, che spesso condivide le sue creazioni sui social, accompagnando le foto a brevi tutorial. È il caso della manicure cat-eye che Hailey Bieber ha sfoggiato in ben due occasioni: se per l’Academy Music Gala a Los Angeles ha optato per una versione beige in pendant con l’abito Schiaparelli, in occasione di un più recente evento sportivo ha scelto invece una luminosa sfumatura argento. Un'opzione perfetta, quella silver, da sfoggiare in occasione delle feste, dalle cene con gli amici alla notte di Capodanno.

Unghie cat-eye, di cosa si tratta Come indica il termine stesso, le unghie cat-eye prendono ispirazione dalle sfumature degli occhi felini, replicate grazie a speciali smalti in gel che racchiudono minuscole particelle metalliche. A contatto con l’apposito tool magnetico, la vernice reagisce dando vita a un elegante motivo iridescente e tridimensionale, che cattura la luce donando eccezionale brillantezza. Un look perfetto per chi, in vista delle festività in arrivo, vuole dare un twist speciale alla solita manicure. Non solo Hailey Bieber: anche Vanessa Hudgens ha ceduto al fascino dell’effetto cat-eye condividendo con i fan sui social le sue unghie dai toni metallici e cangianti.

Come replicare unghie cat-eye perfette a casa Per un risultato professionale, dopo aver eliminato le pellicine e regolato la lunghezza, si stende una base trasparente seguita da uno smalto gel rosato, come Bare my Soul di OPI. In uno dei suoi video Zola Ganzorigt, l'esperta di manicure delle star, prosegue poi applicando la polvere cromata Tin Man Can su tutta l’unghia, per poi ultimare stendendo lo smalto cat-eye solo sulle lunette, e poi usare il magnete e polimerizzare la vernice sotto l’apposita lampada. Per replicarne il risultato si può usare Cat-Eye One Step Gel di Mini Macaron che racchiude anche il tool apposito. Il risultato è una french-manicure luccicante che ricorda lo scintillio del ghiaccio.

Opi, Bare My Soul; Opi, Chrome Effect Tin Man Can; Le Mini Macaron, Cat-Eye One Step Gel - Credits: Courtesy Press Office

Le alternative per i meno esperti I meno esperti, poco pratici di gel e lampade, possono ottenere un risultato molto simile sovrapponendo alla base rosata un top coat olografico come Le Vernis Beach Icon di Chanel o Nail Polish Diamant di Manucurist. Per una manicure cat-eye semplice e veloce, infine, si può ricorrere a smalti dall’effetto cromato e intensamente riflettente come No Place Like Chrome Nail Polish di Essie.

Chanel, Le Vernis Beach Icon; Manucurist, Nail Polish Diamant; Essie, No Place Like Chrome Nail Polish - Credits: Courtesy Press Office