Che cos'è l’underpainting, la tecnica beauty preferita dalle star

Hailey Bieber - Credits: Getty Images

Con il trucco si possono modellare i contorni del viso a piacimento. Lo abbiamo imparato da Kim Kardashian, regina dei look scenografici ottenuti con il contouring, e cioè la stesura di pigmenti in grado di assottigliare, illuminare e mettere in risalto i tratti del volto. Perfetta sotto le luci intense dei riflettori, questa tecnica può risultare un po’ troppo intensa però nella vita ‘reale’; sarà per questo che la star, di recente, sembra preferire lo stile meno vistoso dell'underpainting.

E non è la sola: anche celebrities come Hailey Bieber, Kendall Jenner e Jennifer Lopez sfoggiano ormai un make-up definito sì, ma in modo discreto. Non è un caso, ovviamente. Perché tutte si affidano alla stessa make-up artist, Mary Phillips, diventata virale sui social dopo aver condiviso un video da milioni di visualizzazioni in cui mostra la tecnica utilizzata per cesellare i tratti delle sue celebri clienti.

Underpainting, che cos'è

Il segreto è semplice quanto efficace e sta nell’invertire l’ordine di applicazione dei prodotti: se con il contouring si definiscono i contorni dopo aver applicato il fondotinta, con l'underpainting si inizia definendo l’ovale con il bronzer, per poi perfezionare e illuminare grazie a correttore e highlighter. Solo alla fine si stende il fondotinta: in questo modo, il viso risulterà scolpito, ma in trasparenza, e il make-up apparirà soft e sfumato. Sui suoi profili social, Phillips ha raccontato di essersi ispirata al lavoro del mitico truccatore degli Anni 90 Kevyn Aucoin per mettere a punto la sua tecnica, che ha avuto così successo da averla spinta a creare di recente la sua linea beauty (non ancora disponibile in Italia) che include tutti i must-have necessari a realizzare l’underpainting.