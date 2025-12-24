Il Natale delle star: ecco come si stanno preparando le celeb a festeggiare

entertainment 24 dicembre 2025

Alberi maestosi, scalinate ricoperte di luci, momenti condivisi in famiglia. Le festività natalizie sono uno dei momenti più magici dell’anno, attese da tutti. Anche dalle star, da Selena Gomez a Paris Hilton, da Cindy Crawford a Victoria Beckham, che amano arrivare alla Vigilia senza alcun dettaglio lasciato fuori posto

Un maestoso albero di Natale incanta le festività con le sue mille luci - Credits: www.pexels.com

Il Natale è uno dei periodi più magici dell’anno, tra vetrine luccicanti, strade addobbate e canzoni allegre che risuonano in ogni angolo. C’è chi aspetta con fibrillazione l’arrivo di queste festività, anche nel mondo delle star. E quando giunge il giorno della Vigilia la trepidazione sale e tutti sono pronti per augurarsi “Buon Natale!”. X-Style vi racconta come si stanno preparando all’arrivo del 25 dicembre alcune delle personalità più seguite ed influenti del jet set internazionale, tra decorazioni glamour e momenti casalinghi condivisi in famiglia, tutto rigorosamente documentato sui social. Natale patinato Le festività natalizie delle star sono rivestite da un’allure onirica. In primis per Victoria Beckham. L’animo da Spice Girl è rimasto. La carriera si è evoluta portando Victoria ad essere una delle stiliste più stimate nel panorama del fashion system. L’ex Posh Spice è una donna a cui non manca nulla: un marito che la sostiene in tutto e una grande famiglia che si vuole bene - anche se tra qualche tensione - una linea di moda che porta il suo nome e che sfila durante la Paris Fashion Week e una bellezza che non svanisce nonostante il trascorrere del tempo. Poteva farsi mancare un albero di Natale coi fiocchi? Il Christmas tree è allestito in una zona di Casa Beckham, a Londra, spesso fotografata e postata sui social: una sala in cui una finestra luminosa apre la vista sul quartiere di Holland Park. Quel punto dove, proprio poco tempo fa, Cruz Beckham suonava la chitarra di fronte a mamma Vicky, seduta sul divano di fronte mentre intonava una famosa hit delle Spice Girls, Viva Forever. Dalla versione immacolata a quella che prende vita in un gioco di luci che illumina tutto ciò che lo circonda: l’albero sfoggia un look dorato, grazie alle palline e ai nastri che lo decorano. Non manca, però, un tocco che vira al rosso. Una creazione degna di una stilista elegante e grintosa come Victoria. Il mood Spice Up Your Life non si eclissa.

Il prima e il dopo del Christmas Tree di Casa Beckham - Credits: profilo Instagram di Victoria Beckham

Poteva mancare tra le amanti del Natale una delle star e party girl più accanite di sempre? Per Paris Hilton - tra le prime socialite alle feste più importanti dagli anni 2000 - il tempo è passato: è diventata una deejay ambita e una mamma amorevole, ma l’amore per le feste non è scemato. E anche quest’anno, per celebrare l’arrivo del 25 dicembre, è andato in scena il famoso party annuale della famiglia Hilton - con invitati da red carpet, tra cui l’amica storica Kim Kardashian. Il Christmas mood è stato rispettato. O meglio, lo slivmas mood, come ama definirlo Paris: un’espressione coniata e resa popolare dalla star, che combina insieme le parole “slayin” e “living”, usate per descrivere momenti divertenti. Il termine pop slivmas, infatti, si riferisce alla vita vissuta in modo glamour, confident e secondo le proprie regole. E Paris le sue regole le segue da sempre. Prima fra tutte, quella dell’amore per tutto ciò che brilla. Durante i festeggiamenti la celeb ha sfoggiato due minidress a manica lunga identici nel modello, con scollatura profonda, ma di colori differenti: uno di paillettes color rosso fiammante e fiocchetti argentati - con un quid bon ton - e un collare lucente; l’altro azzurro chiaro, ricoperto di cristalli. A completare il look le décolleté rosa. Paris si conferma una vera Barbie girl.

L’ereditiera Paris in alcuni durante la festa data in attesa di questo Natale 2025. Qui è insieme alla madre Kathy, al padre Richard, alla sorella Nicky e ai relativi figli - Credits: profilo Instagram di Paris Hilton

Rosso Natale Tutti la ricordano come l’affascinane Helena nella serie tv cult degli anni 2000 The Vampires’ Diaries. Bella e simpatica, Nina Dobrev è in totale fibrillazione per l’arrivo di questo Natale 2025. Da un reel pubblicato dall’attrice sui social, infatti, si vede la celeb sprizzare gioia da tutti i pori - e da ogni passo di danza - mentre torna con la macchina colma di decorazioni natalizie per cominciare a dare vita a un luminoso albero di Natale. L’entusiasmo dopo aver riposto la stella in punta è unico. Il look della star è semplice, ma ricco di energia: un maglione oversize rosso girocollo a manica lunga ed un paio jeans. Un outfit casual chic perfetto per occasioni di questo tipo. Con lei, l’immancabile migliore amica a quattro zampe la sua cagnolina Mrs. Maverick, alla quale dà un dolce bacio sotto il vischio appena appeso. Un Natale glamour, che veicola un messaggio: i nostri amici animali sono membri della famiglia, pronti a festeggiare con i propri padroni.

L’attrice Nina Dobrev addobba felice il suo albero di Natale. Con lei la sua fedele amica a quattro zampe Mrs. Maverick - Credits: screenshot tratti da un reel pubblicato da Nina Dobrev sul suo profilo Instagram

Anche la top model degli Anni 90 Cindy Crawford dimostra di amare il rosso natalizio ed è pronta per lo scoccare della mezzanotte. L’atmosfera è calda nella villa di Los Angeles della super modella dai capelli bruni, che con il classico stile che la contraddistingue - casual chic nei suoi jeans a vita alta, red sweater girocollo e orologio - sorride alla macchina fotografica sulle scale di casa, addobbate con palle dorate, gialle, verdi, azzurre e anche burgundy, colore di tendenza di questo autunno inverno. Degni di una super top anche gli addobbi colorati appesi agli stipiti delle porte e gli alberi di Natale splendenti, dove pigne dai colori caldi si mescolano all’oro da sogno.

La ex top model Cindy Crawford sorride attorniata dagli addobbi natalizi della sua casa sull’oceano a Los Angeles, California - Credits: profilo Instagram di Cindy Crawford

Natale latino Un vortice di luci in casa di Selena Gomez e Benny Blanco. La coppia, che si è sposata il 27 settembre 2025, è pronta a trascorrere la prima vigilia da marito e moglie, nel suo magico nido d’amore californiano. La cantante e attrice e il cantautore e rapper hanno approcciato l’arrivo del Natale da perfetta coppietta di “freschi sposini”: in un video pubblicato sui social sono felici mentre addobbano l’albero dall’allure magica. Scorci di immagini riprendono Selena e Benny sorridenti - e in tenute casalinghe - intenti a scegliere dove posizionare una pallina o l’altra e a come impostare le decorazioni, tra cocktail drink, croissant e frasi di festa. Un’atmosfera fatata a Casa Gomez, che profuma di intimità dal sapore glamour. Le luci che vestono una scalinata da fiaba donano un aspetto principesco alla loro villa.

Negli screenshot tratti da un reel pubblicato da Selena Gomez sul suo profilo Instagram, la cantante appare seduta ai piedi dell’albero di Natale, intenta a decorarlo insieme al marito Benny Blanco - Credits: profilo Instagram di Selena Gomez

In occasione del Giorno del Ringraziamento la cantante Jennifer Lopez ha deciso di immortalare alcuni momenti intimi trascorsi insieme alla famiglia. E, nel mentre, perché non controllare se tutte le decorazioni natalizie sono preparate nel migliore dei modi per festeggiare una perfetta Vigilia ed un sereno Natale? La star appare felice nella cucina di casa mentre, tra dolci gustosi, sistema alcuni addobbi sul maestoso albero di Natale, indossando un abito di raso color beige minerale dai dettagli romantici, come maniche corte a palloncino, drappeggi e ruches. Le scarpe da sogno non mancano. Tanto glamour, sì, ma J.Lo, lo sappiamo, è ancora Jenny from the block.

La cantante Jennifer Lopez è serena mentre, durante il Giorno del Ringraziamento, sistema le decorazioni dell’albero di Natale, preparandosi all’arrivo della Vigilia - Credits: profilo Instagram di Jennifer Lopez