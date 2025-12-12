David e Victoria Beckham verso il riavvicinamento (forse a Natale) con Brooklyn

entertainment 12 dicembre 2025

Dal gelo con il figlio più grande della coppia alla possibile reunion in occasione delle feste. Perché la storia dei Beckham continua a essere un affare di famiglia

Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo Beckham, Harper Beckham, Victoria Beckham e David Beckham partecipano alla prima mondiale di “Victoria Beckham” al Curzon Mayfair - Credits Getty Images

Le ultime indiscrezioni parlano di un presunto riavvicinamento tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori in occasione delle feste. Nulla di ufficiale, nessuna foto a sancire la pace o a supportare i rumors, ma segnali sottili che riaccendono l’attenzione su una delle famiglie più iconiche dello star system. Perché i Beckham, da sempre, non sono solo una famiglia, ma quella che molti hanno definito una "saga", fatta di calcio, moda, musica e rapporti delicati. Negli ultimi tempi il rapporto tra Brooklyn e il resto della famiglia è apparso freddo. Assenze pesanti, silenzi social, equilibri visibilmente cambiati dopo il matrimonio con Nicola Peltz, tre anni fa. Un allontanamento mai dichiarato, ma che ha alimentato ipotesi e letture diverse sulle motivazioni dei dissapori famigliari. Segnali di riavvicinamento Qualche giorno fa, l'ultima foto di famiglia postata sui social sia dall'ex calciatore David che dalla ex Posh Spice e oggi affermata stilista Victoria. L'ennesima senza Brooklyn.

Foto tratta dal profilo Instagram di Victoria Beckham

Nello scatto, accanto a mamma e papà ci sono i fratelli Romeo, Cruz e la sorella Harper mentre festeggiano il successo dell’Inter Miami nella MLS Cup, la squadra di David. Poi un segnale: David ha postato in una storia sui social anche una foto nostalgica in cui, anni fa da giocatore dei LA Galaxy, tiene la coppa con accanto i suoi tre figli maschi, incluso Brooklyn. La didascalia era “License to cry”, che suona come un riferimento al legame padre-figlio e alla speranza di riavvicinamento. Un conflitto che dura da mesi La tensione tra Brooklyn e il resto della famiglia è iniziata ufficialmente quando lui e sua moglie Nicola Peltz hanno disertato la festa per il 50° compleanno di David. Da quel momento Brooklyn è stato il grande assente ai vari importanti eventi familiari, tra cui la premiere del documentario di Victoria Beckham, l'ultima sfilata parigina del marchio Victoria Beckham e la cerimonia in cui David è stato nominato cavaliere.

Il re Carlo d'Inghilterra parla con David Beckham e Penny Lancaster mentre partecipano alla cerimonia di premiazione della King's Foundation, in occasione del 35° anniversario della King's Foundation - Credits Getty Images