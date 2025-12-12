David e Victoria Beckham verso il riavvicinamento (forse a Natale) con Brooklyn
Dal gelo con il figlio più grande della coppia alla possibile reunion in occasione delle feste. Perché la storia dei Beckham continua a essere un affare di famiglia
Condividi:
Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo Beckham, Harper Beckham, Victoria Beckham e David Beckham partecipano alla prima mondiale di “Victoria Beckham” al Curzon Mayfair - Credits Getty Images
Le ultime indiscrezioni parlano di un presunto riavvicinamento tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori in occasione delle feste.
Nulla di ufficiale, nessuna foto a sancire la pace o a supportare i rumors, ma segnali sottili che riaccendono l’attenzione su una delle famiglie più iconiche dello star system. Perché i Beckham, da sempre, non sono solo una famiglia, ma quella che molti hanno definito una "saga", fatta di calcio, moda, musica e rapporti delicati.
Negli ultimi tempi il rapporto tra Brooklyn e il resto della famiglia è apparso freddo. Assenze pesanti, silenzi social, equilibri visibilmente cambiati dopo il matrimonio con Nicola Peltz, tre anni fa.
Un allontanamento mai dichiarato, ma che ha alimentato ipotesi e letture diverse sulle motivazioni dei dissapori famigliari.
Segnali di riavvicinamento
Qualche giorno fa, l'ultima foto di famiglia postata sui social sia dall'ex calciatore David che dalla ex Posh Spice e oggi affermata stilista Victoria. L'ennesima senza Brooklyn.
Foto tratta dal profilo Instagram di Victoria Beckham
Nello scatto, accanto a mamma e papà ci sono i fratelli Romeo, Cruz e la sorella Harper mentre festeggiano il successo dell’Inter Miami nella MLS Cup, la squadra di David.
Poi un segnale: David ha postato in una storia sui social anche una foto nostalgica in cui, anni fa da giocatore dei LA Galaxy, tiene la coppa con accanto i suoi tre figli maschi, incluso Brooklyn.
La didascalia era “License to cry”, che suona come un riferimento al legame padre-figlio e alla speranza di riavvicinamento.
Un conflitto che dura da mesi
La tensione tra Brooklyn e il resto della famiglia è iniziata ufficialmente quando lui e sua moglie Nicola Peltz hanno disertato la festa per il 50° compleanno di David.
Da quel momento Brooklyn è stato il grande assente ai vari importanti eventi familiari, tra cui la premiere del documentario di Victoria Beckham, l'ultima sfilata parigina del marchio Victoria Beckham e la cerimonia in cui David è stato nominato cavaliere.
Il re Carlo d'Inghilterra parla con David Beckham e Penny Lancaster mentre partecipano alla cerimonia di premiazione della King's Foundation, in occasione del 35° anniversario della King's Foundation - Credits Getty Images
I Beckham hanno provato più volte a invitarlo, pubblicando messaggi d’affetto e cercando di mostrarsi uniti, ma senza una risposta (almeno ufficiale) da parte di Brooklyn e Nicola.
Non solo David: anche Cruz Beckham ha pubblicato foto nostalgiche con Brooklyn, accompagnate da messaggi affettuosi, che sono sembrati tentativi di riavvicinamento. Inoltre Victoria ha mostrato nelle sue storie le calze natalizie di tutti i figli, inclusa quella di Brooklyn, come segno che lui è sempre considerato parte della famiglia e benvenuto.
Un desiderio per Natale
Ad alimentare le voci sull'evoluzione dei rapporti familiari è stato, qualche giorno fa, un video condiviso da Victoria: lei e Romeo, chitarra alla mano, che cantano Viva Forever delle Spice Girls.
Non un brano qualsiasi, ma un inno agli anni Novanta, alla giovinezza, all’amicizia e all'amore che resiste al tempo.
Un gesto semplice, quasi domestico, che però ha avuto un forte valore simbolico: Victoria non come icona fashion, ma come madre e come ex pop star che torna alle sue origini e canta un inno agli affetti.
Secondo i ben informati, i Beckham starebbero cercando di riunirsi per le festività e iniziare il 2026 voltando pagina, magari scattando una foto di famiglia finalmente al completo.