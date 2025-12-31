Giorgio Armani: tributo alla sua haute couture che resterà eterna

Il 2025 è l’anno che si è portato via Giorgio Armani, ma non la sua arte. Re Giorgio resta e resterà eternamente.

Come idea, come disciplina, come grammatica dell’eleganza.

Dopo il prêt-à-porter che ha reso famoso lo stilista in tutto il mondo, la sua haute couture, lanciata nel 2005 con Armani Privé a Parigi, è il filo continuo che tiene insieme rigore e seduzione, luce e silenzio, modernità e memoria, è il mondo in cui la donna può trasformarsi in una principessa.

Un percorso che, stagione dopo stagione, ha raccontato l'ossimoro di un'eleganza essenziale. Unica.

Gli abiti sognati da milioni di donne restano sospesi nelle linee che accarezzano, nei colori che illuminano, in quell’eleganza silenziosa che ha insegnato a generazioni intere che il vero lusso è sentirsi se stesse.