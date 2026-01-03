Gli ingredienti (e le idee) che segneranno il 2026 dei grandi chef

Gli ingredienti spesso raccontano delle storie. C’è chi attorno a essi costruisce un racconto, chi invece, se pensa ad una materia prima, ricorda un viaggio lontano. Così tra ricordi mediterranei, spezie globali e valori che contano quanto il gusto, alcuni grandi cuochi raccontano cosa porteranno davvero nel piatto nei prossimi anni. C’è chi guarda alla memoria e chi attraversa continenti alla ricerca di nuove vibrazioni aromatiche. E poi c’è chi sposta il fuoco: l’ingrediente del futuro non è solo ciò che si mangia, ma anche come - e perché - lo si cucina.

Alessandro Negrini – Il cappero, sole del Mediterraneo

Per Alessandro Negrini l’ingrediente del 2026 è il cappero. Un prodotto antico, rimasto per anni ai margini, che oggi torna a raccontare una storia potente e identitaria. «È Mediterraneo puro», spiega lo chef. Tanto da finire anche dove non ce lo si aspetta, come nel Tiramisud, il dessert creato da Negrini insieme a Fabio Pisani a Il luogo di Aimo e Nadia, reinterpretato in chiave dolce. Il cappero diventa così simbolo di sole, mare e terra: un ingrediente che racchiude il vulcano, il Sud, l’Italia più profonda, capace di evocare memoria ma anche di aprirsi a nuove possibilità espressive.