Papà star: il rapporto (non sempre facile) tra padri e figli d’arte

Lenny Kravitz e Zoe Kravitz partecipano alla prima europea di “Blink Twice” - Credits Getty Images

Sulle orme dei padri. Nella storia di molte famiglie questo è spesso stato il desiderio dei papà: che gli eredi seguissero lo stesso cammino intrapreso, e coltivassero comuni passioni. Capita anche ai padri famosi, star internazionali, che scorgono un talento nei propri figli e sperano che essi possano coltivarlo. Dall'altra parte ci sono i figli d’arte, nati da famiglie importanti destinate a stare sotto i riflettori, che portano cognomi prestigiosi, ma pesanti come macigni. Uno di fronte all’altro: padri e figli che hanno costruito rapporti non sempre semplici, alcune volte conflittuali, o che sono riusciti a gestire con determinazione pressioni esterne e aspettative non troppo taciute.

Paul e Stella McCartney

Un esempio di coppia padre-figlia indissolubile è quella che ha fatto scuola negli Anni ‘90. Paul McCartney è stato il più grande sostenitore della figlia Stella quando, nel periodo in cui i giovani stilisti londinesi erano sotto la lente della moda internazionale, lei muoveva i primi passi nel fashion system, tra pregiudizi e sguardi invidiosi. Il cantante è sempre stato in prima fila alle sfilate della primogenita, fin dalla prima che lei preparò per la sua laurea alla Central Saint Martins, nel 1995; un successo istantaneo che la lanciò, solo due anni dopo, alla testa dello stile di Chloé. La dimostrazione che il talento, anche se declinato in forme d’arte diverse – musica e moda – a volte è questione di geni.