Rimini Wellness 2026: i nuovi workout da provare subito

Il claim di questa edizione, Go Through , racconta bene la direzione dell’evento: meno allenamento vissuto come semplice fatica, più esperienza immersiva, sensoriale e quasi sperimentale. Le novità più interessanti si muovono proprio su questo confine. Da una parte il mondo fitness e active, con discipline che usano acqua, instabilità e coordinazione per rendere il corpo più reattivo. Dall’altra l’universo wellness , dove postura, pressione, tocco e percezione diventano strumenti per stare meglio.

Per qualche secondo sembra di guardare un video generato dall’intelligenza artificiale: persone che fanno squat sopra piattaforme galleggianti, corpi attraversati da bande elastiche tessili, esercizi pensati per “rieducare” il dialogo tra cervello, postura e movimento. E invece è il nuovo fitness che tutti a breve vorranno provare. Parliamo delle novità in arrivo da Rimini Wellness 2026, la manifestazione dedicata all’attività fisica e alle discipline del benessere, in programma dal 28 al 31 maggio.

Gli allenamenti curiosi: acqua, instabilità e corpo da rieducare

La disciplina più scenografica è AcquaFly, workout acquatico italiano ideato da Marigra Lo Tauro. Si pratica su una piattaforma instabile ancorata in piscina e degli attrezzi – sempre galleggianti – per le braccia: si sale sopra e si eseguono esercizi come squat, affondi, plank, salti e movimenti combinati. L’acqua rende tutto più sicuro, perché se si perde l’equilibrio si cade semplicemente in piscina, ma la superficie mobile costringe addome, gambe e muscoli stabilizzatori a lavorare senza sosta.

La stessa ideatrice viene dal nuoto sincronizzato e ha costruito un metodo che unisce fitness in acqua e fitness a terra, con l’obiettivo di creare stimoli molto variabili e allenanti. La promessa è facile da capire anche per chi non frequenta palestre: fare esercizi noti in un ambiente che li rende subito più difficili, più divertenti e meno traumatici per le articolazioni. AcquaFly ha il vantaggio di essere molto visuale, quindi perfetto per l’epoca dei video brevi, ma non vive soltanto di effetto scenico. La piattaforma obbliga il corpo a reagire in continuazione, perché ogni movimento produce una piccola instabilità. È allenamento, equilibrio, coordinazione e gioco nello stesso momento.

Più difficile da raccontare, ma forse ancora più contemporaneo, è Infinity Bands. Il metodo, creato dalla fisioterapista e professionista dell’educazione fisica Andreia Monteiro, usa bande elastiche tessili come strumenti di informazione sensoriale, non come semplici elastici da palestra. In pratica, le bande vengono posizionate sul corpo o usate durante gli esercizi per creare tensioni, direzioni e stimoli tattili. Il corpo riceve queste informazioni e riorganizza il movimento in modo più efficiente. RiminiWellness lo presenta come un metodo di physical conditioning e rieducazione del movimento basato su vettori elastici specifici. Tradotto: non è il classico elastico con cui si fanno slanci o squat più faticosi. È un lavoro più fine, dove la resistenza serve a far “sentire” al sistema nervoso la strada corretta del gesto. Può sembrare astratto, ma l’idea è molto pratica: muoversi meglio, compensare meno, migliorare postura, coordinazione e stabilità. È una disciplina che parla a chi cerca un allenamento meno muscolare in senso tradizionale e più intelligente, vicino al Pilates evoluto, alla fisioterapia e alla preparazione atletica.