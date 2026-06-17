Essere sexy a 60 anni: i segreti delle celebrities che sfidano il tempo

Essere sexy a 60 anni si può. Lo dimostrano le celebrities più fotografate del momento, quelle che hanno alle spalle una carriera fatta di successi ma anche di ombre, e che oggi, forti di quel passato, si mostrano più radiose che mai sotto le consuete piogge di flash, pronte a raccontare le ultime fatiche lavorative.

Da Hollywood all’Italia, queste donne sono la dimostrazione che la vita vissuta contribuisce a costruire, ruga dopo ruga, capello bianco dopo capello bianco, quella bellezza consapevole e stratificata che in una ventenne non è ancora possibile scorgere; quella capacità di valorizzare un corpo che non è più giovane, ma che ha ancora molto da raccontare. Poco importa se alcune star scelgono diete e allenamenti massacranti, oppure cedono a qualche scorciatoia per correggere i segni dell’età. Perché quel fascino di chi ha vissuto, di chi ha fatto esperienza di vita e di lavoro, di chi ha saputo dimostrare il proprio valore, è semplicemente unico. E non c’è niente di più sexy di questo.

Liz Hurley, sfacciatamente sexy

Icona di uno stile glamour, sfacciatamente sexy e disinvolto, anche superati i sessanta. Di Elizabeth Hurley il mondo ha iniziato a parlare negli Anni ‘90, quando alla première di “Quattro matrimoni e un funerale” si presentò a braccetto con Hugh Grant indossando il leggendario abito Versace nero in seta e lycra con squarci tenuti insieme da spille da balia dorate. Una rivoluzione culturale che metteva insieme moda e cinema sul tappeto rosso, con un abito che era la quintessenza dell’essere sexy, un modello pensato per donne sicure di sé, che non hanno paura di infrangere le regole.

Se allora Liz Hurley si fece interprete quasi inconsapevole di quella rivoluzione, negli anni l’attrice ha fatto della sensualità il suo marchio di fabbrica, fino a oggi. Amante delle spalline sottilissime a reggere abiti fascianti, degli slip dress scollati, delle tinte sgargianti e del maculato, ha sempre incarnato un’estetica disinvolta. Uno degli ultimi tappeti rossi calcati anche in veste di mamma lo dimostra: accanto al figlio Damian Charles, nato dalla relazione con il miliardario uomo d’affari Steve Bing, Liz ha sfoggiato un look sensuale, con un abito lungo effetto “nude illusion” aderente, trasparente e ricoperto di cristalli disposti in modo strategico per creare l’illusione ottica di un body/struttura. Consapevolezza matura.

Demi Moore, la ricerca della giovinezza eterna

Tutti ricordano il suo taglio ipercorto sfoggiato in “Ghost”, poi divenuto caschetto in “Proposta Indecente”, quando, giovane e selvaggia, Demi Moore faceva parte del Brat Pack, la generazione di giovani attori talentuosi e ribelli protagonisti a Hollywood negli Anni ’80. Dopo essere diventata icona assoluta nei ’90, tra le attrici più richieste e pagate di quel decennio, Demi si è presa del tempo per se stessa, per poi tornare sulla cresta dell’onda anche dopo i sessanta, dimostrando che si può lavorare e restare ben salde sul piedistallo delle dive.

Così l’attrice ha lanciato ogni volta trend e ossessioni, cavalcando la filosofia del tempo che si può fermare, della forma e della bellezza che si possono mantenere, se coltivate; sempre sfidando il giudizio di chi ritiene che tutto questo sia solo un’ossessione, appunto. Così, fuori dalla sua riservatezza fatta di natura e affetti (le tre figlie e l’ex marito Bruce Willis) è tornata sul red carpet per catalizzare l’attenzione con i suoi outfit ipersensuali.

Come ha fatto sull’ultima Croisette, portando una sensualità luminosa, interpretata attraverso abiti lunghi, sì, ma con in evidenza gambe, spalle e décolleté. Come l’abito Gucci custom made in pelle stampa rettile viola ametista sfoggiato davanti agli obiettivi, con silhouette essenziale, ma con una texture che trasformava il purple in una materia sensuale e notturna; a dominare il décolleté, la creazione d’alta gioielleria Boucheron, un girocollo monumentale con 101 carati di gemme preziose che faceva del look un fashion statement assoluto. Un simbolo di una bellezza eterna e (dal punto di vista di alcuni) invidiabile.