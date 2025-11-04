Le diete delle star, dai 27 kg persi da Dwayne Johnson, al ritorno alla pasta di Gwyneth Paltrow

entertainment 04 novembre 2025

Essere in forma per le celebrities è diventato un lavoro. Dagli attori che perdono (o prendono) peso per interpretare un certo ruolo, ai cantanti che devono reggere lunghi tour in giro per il mondo. Ognuno ha i suoi segreti: dall’integratore speciale di Chuck Norris, alla dieta dello “stesso piatto” di Victoria Beckham. Ma sempre con la supervisione di esperti seri e preparati

Per le celebrities essere sempre in forma è ormai parte integrante e imprescindibile della propria professione. D'altra parte gli esperti non si stancano di ripetere che tutti i comuni mortali hanno il dovere di prendersi cura del proprio fisico, per stare bene e soprattutto in salute. Ed ecco che le star, sempre le prime a sperimentare nuovi trend in fatto di dieta, possono diventare fonte di ispirazione, purché non optino per soluzioni drastiche o improvvisate, ma, al contrario, si affidino ai consigli di esperti seri e preparati. Chuck Norris, l’integratore segreto A dimostrare come seguire un regime alimentare corretto e bilanciato sia salutare e allunghi la vita, c’è l’esempio vivente Chuck Norris, che a 85 anni non smette di sorprendere. L’attore diventato famoso per i film d'azione in cui dimostrava le sue abilità nelle arti marziali di recente ha conquistato (ancora una volta) una vetta di oltre 3.000 metri, il Lassen Peak, vulcano attivo nella catena delle Cascate degli Stati Uniti occidentali; un traguardo che farebbe impallidire qualsiasi ventenne. Uno dei suoi segreti, oltre alla giusta alimentazione e alla costante attività fisica, lo ha svelato di recente lui stesso in un’intervista: si chiama Morning Kick, già un grande successo negli Stati Uniti, un integratore in polvere a base di probiotici ed enzimi, pensato per migliorare la digestione e i livelli di energia dell'alimentazione, da assumere tutti i giorni. “Negli anni ho imparato moltissimo su come invecchiare meglio - ha dichiarato Norris - e una delle scoperte più importanti è stata capire cosa mi aiuta a rendere al massimo ogni singolo giorno. L’ingrediente chiave è l’ashwagandha, una superpianta anti-invecchiamento che aiuta a migliorare la mia lucidità mentale e a mantenere alti i miei livelli di energia per tutta la giornata”.

Dwayne Johnson, 27 kg persi Dwayne Johnson ha dovuto rassicurare i suoi fan di recente, quando è comparso in pubblico visibilmente dimagrito. 27 kg in meno rispetto al peso che aveva raggiungo (grazie a ore di allenamento per gonfiare i muscoli) per la sua ultima interpretazione, l'ex lottatore Mark Kerr nel film "The Smashing Machine". Sia chiaro: l'attore che ha costruito la carriera anche sulla propria forza fisica- tanto da essere soprannominato "The Rock", continua a essere molto robusto e muscoloso, ma certamente in questo periodo appare più snello nel fisico e leggermente tirato nel viso. Johnson ha spiegato che sta dimagrendo per un altro ruolo, quello di un eccentrico 70enne che interpreterà nel film “Lizard Music”, basato su un romanzo di Daniel Pinkwater: "Questo sono io, magro - ha detto – ma ho ancora molta strada da fare. Di certo questo significherà mangiare meno pollo!”, ha aggiunto scherzando. Se i dettagli del suo percorso alimentare e di allenamento non sono stati (per ora) svelati, chi ha sempre seguito la carriera dell’attore 53enne non ha dubbi che dietro questo radicale cambio di fisicità ci sia stato un lavoro meticoloso e affatto improvvisato, fatto di sport e dieta studiata ad hoc. Due ingredienti fondamentali per mantenersi in salute per chi, come The Rock, è diventato quasi uno sportivo di professione.

Channing Tatum, verdure “nascoste” e digiuno intermittente Anche Channing Tatum ha sempre dovuto modellare il proprio corpo a seconda del ruolo interpretato. L'attore americano ed ex ballerino si affida alla sua chef personale Aline Fiuza, che per controllare il suo peso ha studiato per lui una dieta a base di verdure “nascoste” e digiuno intermittente. Primo trucco: celare le verdure che lui detesta nei suoi pasti quotidiani, con ricette come risotto al cavolfiore o riso fritto con ortaggi misti. Secondo trucco: uno schema di digiuno intermittente con finestre per mangiare comprese tra le 13 e le 19. E poi un allenamento intensivo fino a tre ore al giorno, tra pesi, ciclismo e nuoto. Il risultato di oggi? Un fisico snello, tonico e scolpito che Tatum ha voluto mettere a confronto in un post sui social con quelli modellati per i film “Josephine” (più robusto) e “Roofman” (molto snello). A corredo un commento: "quando guardo queste foto penso che sia semplicemente incredibile cosa possa fare il corpo umano e la sua volontà”.

Gwyneth Paltrow, ritorno alla pasta Al contrario, c’è chi ha detto basta (ma solo in parte) alle troppe regole e rinunce. Come Gwyneth Paltrow, che dopo mesi è tornata a mangiare la pasta, ma anche pane a lievitazione naturale e un po' di formaggio. Proprio lei, che per mesi ha esaltato la sua dieta a base di caffè, centrifughe e brodo di pollo, ora sembra essersi stancata delle tante ore di digiuno e dei bibitoni per sopravvivere tra un pasto e l’altro. La star, vincitrice dell’Oscar nel 1999 per la sua interpretazione in “Shakespeare in Love”, era diventata nota per il suo regime alimentare rigidissimo, tra la dieta macrobiotica ferrea e quella paleo, basata sul principio che ci si debba nutrire "come i nostri antenati", ed è stata per questo fortemente criticata, accusata di essere un cattivo esempio, oltre che pericoloso per sé e per le altre donne.

Victoria Beckham, la dieta mono-pasto Mica come Victoria Beckham, che invece rimane ferma sui suoi principi, e non abbandona la sua dieta mono-pasto: solo pesce alla griglia e verdure al vapore. Lo aveva rivelato il marito David Beckham durante un podcast: “mia moglie mangia la stessa cosa ogni sera da oltre 25 anni” e lei stessa, in seguito, non ne ha fatto mistero. Victoria ha infatti deciso di ironizzare sui social, postando un video in cui compare composta seduta a tavola, apre una cloche con un filetto di salmone e un’insalata, e dice: “lo amo”. Del resto l’ex Spice Girl, oggi alla guida del suo brand di moda non ha mai nascosto la sua tendenza al controllo su se stessa, un atteggiamento che, come ha confessato, ha spesso diretto anche sull’alimentazione.

