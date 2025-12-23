Cioccolata calda, i bar e pasticcerie più buone d'Italia in cui trovarla

living 23 dicembre 2025

Dall’eleganza milanese alla tradizione torinese, dalla raffinatezza fiorentina alla passione romana, la cioccolata calda racconta l’Italia. Un viaggio da assaporare, tazza dopo tazza

C’è un rito che attraversa l’inverno italiano con eleganza senza tempo: la cioccolata calda, densa, vellutata, da gustare lentamente in tazze di porcellana o in salotti d’epoca. Da Milano a Roma, l’Italia custodisce indirizzi iconici e nuove insegne artigianali dove il cacao diventa esperienza sensoriale. Un viaggio goloso, città dopo città, alla scoperta delle migliori cioccolaterie. Milano A Milano la cioccolata calda è un classico rivisitato con rigore. Marchesi 1824 serve una versione cremosa, misurata, quasi "couture". Pasticceria Cucchi resta fedele alla tradizione: intensa, confortante, da sorseggiare tra stucchi e boiserie. Per chi ama sperimentare, Cioccolati Italiani propone declinazioni gourmet, dal fondente monorigine alle spezie. Piasù introduce la Merenda di Natale con la cioccolata calda artigianale monorigine Ecuador al latte, con panna montata e granella di nocciole Piemonte IGP anche in versione fondente vegan, servita con scorzette di arancia candita.

Marchesi 1824 - Credits: Courtesy Press Office

Torino È la capitale storica del cacao. Qui nasce il mito. Il Bicerin, al Caffè Al Bicerin, è un’icona di cioccolata, caffè e crema: più che una bevanda, un simbolo. Guido Gobino firma una cioccolata calda elegante, che racconta il giandouja e le nocciole piemontesi.

Guido Gobino - Credits: Courtesy Press Office

Firenze A Firenze la cioccolata calda è scenografica. Rivoire, affacciato su Piazza della Signoria, propone una versione intensa perfetta dopo una passeggiata ai musei. Caffè Gilli, tempio Belle Époque, la serve con stile impeccabile: un piccolo lusso quotidiano che profuma di storia.

Rivoire - Credits: Courtesy Press Office

Roma A Roma SAID dal 1923 è un riferimento per chi cerca una cioccolata calda avvolgente, da personalizzare con spezie e aromi. Gay-Odin, storica insegna partenopea trapiantata nella Capitale, conquista con ricette intense e profumate. Per gli amanti del fondente puro, le botteghe artigiane offrono interpretazioni da degustazione.

Gay-Odin - Credits: Courtesy Press Office