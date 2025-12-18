Sciarpa coprispalle: il trend dell’inverno tutto da copiare

Street Style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La sciarpa è da sempre protagonista dell’inverno. Il modo in cui la si indossa, però, ha il potere di stravolgere totalmente la percezione di un look. Il gioco quest’anno si fa, poi, ancora più duro perché tra i modelli più di tendenza ci sono quelli maxi che si portano come coprispalle. Dalle passerelle e dallo street style arrivano diversi input e un’unica certezza: la sciarpa va messa come un accessorio che dialoga con il corpo e con i volumi di giacche e cappotti, aggiungendo tridimesionalità e movimento.

La sciarpa coprispalle intercetta, poi, il desiderio di comfort senza rinunciare alla costruzione del look. Ampia, morbida, spesso oversize, viene indossata come elemento strutturale dell’outfit, capace di sostituire una stola, di completare un cappotto sartoriale o di dare carattere a un knitwear essenziale.

Ecco una miniguida per indossarla con stile.

La sciarpa coprispalle: consigli di styling

La sciarpa coprispalle va scelta ampia e morbida, con una lunghezza sufficiente a coprire le spalle senza creare accumuli eccessivi sul collo. Il modo più efficace di indossarla consiste nell’appoggiarla sulle spalle e lasciarla cadere lungo il busto, mantenendo le estremità libere o leggermente sovrapposte sul davanti. Questo metodo funziona bene con cappotti aperti, blazer sartoriali e maglieria essenziale, perché introduce una linea verticale che accompagna la figura e bilancia i volumi. Per un tocco di styling in più, se sufficientemente lunga, potete fermarla in vita con una cintura.