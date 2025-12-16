Perché Boss Bottled Beyond è il regalo perfetto per lui a Natale

Per chi cerca un regalo che abbia un significato vero, non solo estetico, questa è la fragranza ideale.

Da un lato, la vivacità dello zenzero estratto con tecnologia CO₂ (pura, luminosa, estremamente fresca). Dall’altro, la profondità avvolgente del cuoio, ispirata alla profumeria di nicchia e resa contemporanea grazie a una formulazione ad alta concentrazione (23%) e una tecnologia derivata dallo zucchero che fissa le note cutanee per una persistenza superiore.

Donare un profumo non è mai un gesto neutro. È un modo per entrare nel territorio della memoria emotiva: ciò che rimane sulla pelle più a lungo di un oggetto, più intimamente di un accessorio. Qualcosa che rende immediatamente riconoscibile una persona e il suo ricordo.

Questa nuova Eau de Parfum premium, nata dalla collaborazione di tre nasi di fama internazionale, si distingue per la dualità iconica tra zenzero e cuoio , un contrasto sofisticato che supera la classica piramide olfattiva a favore di una struttura dinamica e persistente. È il regalo ideale per chi vive il successo come ispirazione reciproca, in linea con la filosofia BOSS Recognize BOSS.

Per il periodo natalizio, poi, sono disponibili anche cofanetti regalo, che comprendono la fragranza e la sua versione mini da viaggio oppure con l’aggiunta del gel doccia. Un’idea pensata per chi preferisce un dono ancora più curato, costruendo un percorso olfattivo che accompagna i diversi momenti della giornata.

La gamma include, infatti, oltre all’Eau de Parfum (disponibile in tre formati: 50, 100 e 150 ml), anche Refill, Shower Gel, Deodorante spray e Deodorante stick.

Il regalo che interpreta la mascolinità del presente

La forza di Boss Bottled Beyond non è solo nella composizione olfattiva, ma nel messaggio culturale che la sostiene.

La scelta di tre testimonial come Bradley Cooper, Maluma e Vinícius Jr. non è un esercizio di immagine: è un modo per raccontare che la mascolinità del 2025 è fatta di connessione, rispetto reciproco, capacità di ispirare e lasciarsi ispirare.

Un profumo che interpreta la relazione e che valorizza la complessità.

Tra gesti, abitudini e dettagli, il profumo è l’unico dono che sa parlare direttamente all’identità. Boss Bottled Beyond lo fa con una lingua nuova: fatta di contrasti armoniosi, performance tecnica e un’estetica che va dritta al punto.