Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
fashion16 dicembre 2025

Total leather look: la pelle detta le regole dell'inverno

Materiale iconico e sensuale, la pelle è la vera protagonista delle collezioni Autunno Inverno 2025. Non più relegata al solo ruolo di capospalla, la pelle conquista l’intero guardaroba. Il racconto di X-Style in una video-intervista esclusiva
Condividi:
Tom Ford FW25 - Credits Launchmetrics.com/SpotlightTom Ford FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Abiti, gonne, pantaloni, blazer, accessori e borse iconiche. Sulle passerelle internazionali la pelle si fa linguaggio sofisticato, spesso minimal, capace di raccontare un lusso moderno. Sì perchè la pelle non è più solo rock o aggressiva, ma elegante, sartoriale, trasversale. Un materiale che racconta una moda consapevole, capace di guardare al futuro mantenendo ben salde le proprie radici.

Indossarla, oggi, significa scegliere un capo destinato a durare, nello stile prima ancora che nel tempo.

Abiti e total look

La tendenza più forte della stagione è senza dubbio il total leather look. Gli stilisti propongono abiti in pelle che scolpiscono la silhouette: vestiti midi dal taglio sartoriale, chemisier con cintura, long dress che giocano su finiture opache o leggermente lucide.

Hermès continua a essere il punto di riferimento assoluto, con look head-to-toe in pelle morbidissima, declinata in nero, cioccolato e cuoio. Saint Laurent la rende più sensuale, con abiti aderenti e linee affilate, mentre Bottega Veneta lavora sulle superfici, intrecciando pelle liscia e lavorazioni materiche.

Da sinistra Hermès FW25; Bottega Veneta; Saint Laurent FW25 - Credits Launchmetrics.com/SpotlightDa sinistra Hermès FW25; Bottega Veneta; Saint Laurent FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Giacche e cappotti: dal biker al trench

La pelle domina anche nei capispalla. Il biker resta un classico intramontabile, ma si aggiorna con volumi più morbidi e spalle strutturate. Accanto a lui emergono blazer e trench in pelle, nuovi alleati dell’eleganza urbana.

Prada e Tod’s puntano su cappotti lunghi, puliti, quasi architettonici, mentre Ferragamo esplora la pelle come elemento sartoriale, trasformandola in capispalla raffinati, perfetti dal giorno alla sera.

Da sinistra Ferragamo FW25; Tod’s FW25; Prada FW25 - Credits Launchmetrics.com/SpotlightDa sinistra Ferragamo FW25; Tod’s FW25; Prada FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Pantaloni e gonne

Pantaloni dritti, gonne midi, bermuda invernali e completi blazer-pantalone confermano che questo materiale può essere sorprendentemente versatile. Alexander McQueen la interpreta in chiave strong, The Row la rende ultra-minimal e sofisticata, mentre Gucci gioca con richiami rétro e palette profonde, dal borgogna al verde bosco.

Da sinistra McQueen FW25; Gucci FW25; McQueen FW25 - Credits Launchmetrics.com/SpotlightDa sinistra McQueen FW25; Gucci FW25; McQueen FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Borse iconiche e accessori: il dettaglio che fa la differenza

Anche gli accessori seguono il trend: guanti lunghi, cinture importanti, stivali e ankle boots in pelle lucida o spazzolata completano look decisi e contemporanei. Nessuna stagione con al centro la pelle sarebbe completa senza le borse iconiche. La pelle torna protagonista nei modelli cult.

Ecco la nostra intervista alla CEO di Lineapelle Fulvia Bacchi, che ci racconta la pelle attraverso alcune lavorazioni iconiche del mondo della moda.

Leggi anche:

Come abbinare la gonna tartan: idee dalle sfilate e dallo streetstyle

Moon Boot: il mito che ha attraversato lo spazio, la neve e la moda

Contenuti consigliati