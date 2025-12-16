Total leather look: la pelle detta le regole dell'inverno

Abiti, gonne, pantaloni, blazer, accessori e borse iconiche. Sulle passerelle internazionali la pelle si fa linguaggio sofisticato, spesso minimal, capace di raccontare un lusso moderno. Sì perchè la pelle non è più solo rock o aggressiva, ma elegante, sartoriale, trasversale. Un materiale che racconta una moda consapevole, capace di guardare al futuro mantenendo ben salde le proprie radici.
Indossarla, oggi, significa scegliere un capo destinato a durare, nello stile prima ancora che nel tempo.
Abiti e total look
La tendenza più forte della stagione è senza dubbio il total leather look. Gli stilisti propongono abiti in pelle che scolpiscono la silhouette: vestiti midi dal taglio sartoriale, chemisier con cintura, long dress che giocano su finiture opache o leggermente lucide.
Hermès continua a essere il punto di riferimento assoluto, con look head-to-toe in pelle morbidissima, declinata in nero, cioccolato e cuoio. Saint Laurent la rende più sensuale, con abiti aderenti e linee affilate, mentre Bottega Veneta lavora sulle superfici, intrecciando pelle liscia e lavorazioni materiche.
Giacche e cappotti: dal biker al trench
La pelle domina anche nei capispalla. Il biker resta un classico intramontabile, ma si aggiorna con volumi più morbidi e spalle strutturate. Accanto a lui emergono blazer e trench in pelle, nuovi alleati dell’eleganza urbana.
Prada e Tod’s puntano su cappotti lunghi, puliti, quasi architettonici, mentre Ferragamo esplora la pelle come elemento sartoriale, trasformandola in capispalla raffinati, perfetti dal giorno alla sera.
Pantaloni e gonne
Pantaloni dritti, gonne midi, bermuda invernali e completi blazer-pantalone confermano che questo materiale può essere sorprendentemente versatile. Alexander McQueen la interpreta in chiave strong, The Row la rende ultra-minimal e sofisticata, mentre Gucci gioca con richiami rétro e palette profonde, dal borgogna al verde bosco.
Borse iconiche e accessori: il dettaglio che fa la differenza
Anche gli accessori seguono il trend: guanti lunghi, cinture importanti, stivali e ankle boots in pelle lucida o spazzolata completano look decisi e contemporanei. Nessuna stagione con al centro la pelle sarebbe completa senza le borse iconiche. La pelle torna protagonista nei modelli cult.
Ecco la nostra intervista alla CEO di Lineapelle Fulvia Bacchi, che ci racconta la pelle attraverso alcune lavorazioni iconiche del mondo della moda.