Total leather look: la pelle detta le regole dell'inverno

Materiale iconico e sensuale, la pelle è la vera protagonista delle collezioni Autunno Inverno 2025. Non più relegata al solo ruolo di capospalla, la pelle conquista l’intero guardaroba. Il racconto di X-Style in una video-intervista esclusiva

Tom Ford FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Abiti, gonne, pantaloni, blazer, accessori e borse iconiche. Sulle passerelle internazionali la pelle si fa linguaggio sofisticato, spesso minimal, capace di raccontare un lusso moderno. Sì perchè la pelle non è più solo rock o aggressiva, ma elegante, sartoriale, trasversale. Un materiale che racconta una moda consapevole, capace di guardare al futuro mantenendo ben salde le proprie radici. Indossarla, oggi, significa scegliere un capo destinato a durare, nello stile prima ancora che nel tempo. Abiti e total look La tendenza più forte della stagione è senza dubbio il total leather look. Gli stilisti propongono abiti in pelle che scolpiscono la silhouette: vestiti midi dal taglio sartoriale, chemisier con cintura, long dress che giocano su finiture opache o leggermente lucide. Hermès continua a essere il punto di riferimento assoluto, con look head-to-toe in pelle morbidissima, declinata in nero, cioccolato e cuoio. Saint Laurent la rende più sensuale, con abiti aderenti e linee affilate, mentre Bottega Veneta lavora sulle superfici, intrecciando pelle liscia e lavorazioni materiche.

Da sinistra Hermès FW25; Bottega Veneta; Saint Laurent FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Giacche e cappotti: dal biker al trench La pelle domina anche nei capispalla. Il biker resta un classico intramontabile, ma si aggiorna con volumi più morbidi e spalle strutturate. Accanto a lui emergono blazer e trench in pelle, nuovi alleati dell’eleganza urbana. Prada e Tod’s puntano su cappotti lunghi, puliti, quasi architettonici, mentre Ferragamo esplora la pelle come elemento sartoriale, trasformandola in capispalla raffinati, perfetti dal giorno alla sera.

Da sinistra Ferragamo FW25; Tod’s FW25; Prada FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Pantaloni e gonne Pantaloni dritti, gonne midi, bermuda invernali e completi blazer-pantalone confermano che questo materiale può essere sorprendentemente versatile. Alexander McQueen la interpreta in chiave strong, The Row la rende ultra-minimal e sofisticata, mentre Gucci gioca con richiami rétro e palette profonde, dal borgogna al verde bosco.

Da sinistra McQueen FW25; Gucci FW25; McQueen FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight