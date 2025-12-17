Roma da scoprire: indirizzi segreti tra arte e dolce vita

Una sala del Museo Hendrik Christian Andersen di Roma - Credits: AGF

L'uscita in streaming di Emily in Paris ha acceso i riflettori su Roma. La protagonista interpretata da Lily Collins, infatti, si ritrova in Italia durante la quinta stagione, pronta a sfoggiare look sempre più belli da copiare.

Set perfetto per film e serie tv, grazie alla sua imparagonabile storica e alla ricchezza artistica e architettonica, la Capitale è ancora in grado di offrire luoghi e scorci ancora poco conosciuti, lontani dai soliti percorsi turistici e perfetti per chi voglia scoprirla o riammirarla con occhi diversi.

Dalla colazione all'aperitivo, fino alle gallerie d'arte e ai chiostri, ecco una mappa dei tesori nascosti di Roma, con l'aggiunta dei luoghi frequentati da Lily Collins e gli altri protagonisti della serie. Per un tour della Città Eterna a 360 gradi.

Dove fare colazione a Roma

Giolitti

Storica insegna del centro, è uno dei pochi posti dove la colazione è ancora un rito romano: crema, zabaione, bignè e caffè bevuto in piedi, senza estetizzazioni inutili. Una garanzia della pasticceria romana, in un punto nevralgico della città, tra Montecitorio e Senato.

Regoli

Pasticceria di quartiere diventata istituzione, a due passi da Santa Maria Maggiore. Cornetti sfogliati come si deve, maritozzi generosi e un’atmosfera rimasta sorprendentemente autentica. Perfetta per iniziare la giornata prima di perdersi tra rioni meno battuti.

Roscioli Caffè

È il lato mattutino di una delle famiglie gastronomiche più celebri di Roma. Un luogo in cui il tempo corre e al tempo stesso si ferma al primo assaggio. Colazioni curate, lievitati impeccabili e una selezione di prodotti che raccontano una città colta e contemporanea. Imperdibili i maritozzi.