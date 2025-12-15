Regali di Natale per animali: i più belli e chic del 2025

fashion 15 dicembre 2025

A Natale non può mancare sotto l’albero una coccola per i nostri pets, ovviamente nel segno dello stile. Dai classici guinzagli in materiali e colori ricercati a cappottini e cucce caldi, confortevoli ed eleganti, ecco i cadeaux perfetti per gli amici a 4 zampe

Un esemplare di Cavalier King Charles Spaniel blenhaim indossa un perfetto look in stile natalizio

Il 40,5% degli italiani dichiara di avere accolto un animale in casa nel 2025, cani e gatti in egual misura secondo Eurispes. Facile quindi immaginare che anche gli amici a quattro zampe rientrino tra gli affetti a cui dedicare un pensiero - e anche più - durante queste feste. Abbiamo selezionato alcuni regali di Natale perfetti per cani e gatti. Un modo per vivere in maniera felice e rilassata le festività insieme ai propri pets, in viaggio e a casa. Trasportini chic per passeggiate con il naso in su Pronti, partenza e via! Ci sono cani più vivaci che amano sentirsi liberi e - in macchina o su un bellissimo Orient Express - godersi il paesaggio guardando fuori dal finestrino con il naso accarezzato dall’aria. C’è chi, invece, ama rimanere al calduccio dentro la propria nicchia. Gatti compresi. Ideale per i pets più riservati il trasportino in tela Monogram firmato Louis Vuitton. Dalle linee essenziali e tracolla regolabile, questo accessorio mostra eleganti finiture e dettagli all’insegna della comodità. I nostri amici a quattro zampe ameranno il soffice tappetino su cui appisolarsi e la retina di ventilazione dalla texture morbida per ammirare ciò che li circonda.

Un trasportino da viaggio firmato Louis Vuitton, perfetto per cani e gatti che amano viaggiare in grande stile - Credits: Ufficio Stampa

Vacanze all’insegna della doppia “F” di Fendi - lettera perfetta a ricordo delle festività - per chi ama le borse ampie in cui cani e gatti possano viaggiare comodi e tranquilli. Il trasportino realizzato dalla maison romana è sofisticato e funzionale con il doppio manico e la tracolla in nastro removibile. Le nuances sono quelle del marrone e del tabacco. Spiccano i dettagli in cuoio e le due aperture a zip realizzate con doppio cursore. Sui lati, inserti in rete traforata e, all’interno, un cuscino removibile: nasce così un vero e proprio nido in cui ripararsi e sognare lunghe passeggiate.

Il trasportino per cani e gatti realizzato da Fendi, su cui spicca l’emblematica doppia “F - Credits: Ufficio Stampa

Per viaggiare insieme all’insegna dell’amore e del glamour. Cappotti e trench per look ricchi di charme L’aria frizzante dell’inverno dà energia e rende tutti più attivi. Cappotti eleganti e chic per ripararsi e gustarsi ogni momento non possono mancare, soprattutto per i nostri amici a quattro zampe, pronti a seguirci ovunque. Per questo, dobbiamo sempre cercare di dimostrare il bene che gli vogliamo anche proteggendoli con capi di qualità. Se così nascono mises eleganti e chic, ma sempre funzionali, è il massimo. Il capotto trapuntato realizzato dalla maison Hermès, nell’arancione iconico, è perfetto per riparare dalle temperature più pungenti. Il tessuto esterno è traspirante ed idrorepellente, ideale per scorrazzare sulla neve. All’interno, la texture garantisce una buona traspirazione, oltre ad una asciugatura veloce. Sotto al ventre fibbie regolabili aiutano il capo ad abbracciare il corpo, mentre sul collo e sulla schiena si aprono piccole aeree per accogliere l’uso di pettorine o collari.

Il cappottino trapuntato di Hermès, nell’arancione iconico della maison - Credits: Ufficio Stampa

Le amanti del rainy mood non possono rinunciare ad indossare il trench. E sicuramente per loro sarà difficile trattenersi dal regalare questo articolo al proprio pet. Il modello di Burberry dalla chiusura con bottone a pressione sul collo, cintura regolabile per ottenere diverse vestibilità e cinturini elasticizzati per le zampette è ispirato al rainwear di stampo tradizionale. Realizzato a Castleford, nello Yorkshire, questo articolo avvolge il corpo con gabardine di cotone, pronto per resistere alle piogge più chic, come quelle di una Londra illuminata dalle mille luci natalizie. L’interno in burberry Check spicca nel classico beige archivio.

Il trench per cani realizzato da Burberry nella nuance del beige archivio, per un perfetto rainy look - Credits: www.burberry.com

Che stile! Collari e guinzagli per viaggi glamour Collari, pettorine e guinzagli comodi e resistenti sono regali perfetti per donare al proprio animale momenti di svago ricchi di gioia e allure da “amanti dello stile”. Non a caso i nostri amici a quattro zampe - si dice - rispecchino i propri padroni. Le fashioniste più attente saranno contente di questo. Per viaggiare ed essere cool sono ideali i collari di Bottega Veneta, realizzati in pelle nell’iconica lavorazione intrecciata, con gancio a scatto e finiture in argento. Disponibili in taglia piccola e media, questi accessori brillano in una palette colori che tocca tre nuances: Fondant, Barolo e Parakeet. Insieme a loro, i guinzagli nelle stesse tonalità, adatti per camminare insieme ai propri pets davanti alle vetrine accese per Natale.

Collari e guinzaglio di Bottega Veneta: in alto a sinistra, il collare nella tonalità Parakeet in taglia piccola; in basso a sinistra, il modello nella nuance Barolo in taglia media. A destra, il guinzaglio è color fondant - Credit: www.bottegaveneta.com

Ai cani che prediligono la pettorina brilleranno gli occhi indossando il modello realizzato da Dolce&Gabbana con l’iconico motivo DGLeo. I profili nella tonalità del marrone chiaro ricordano il cioccolato al latte che scalda l’inverno, i dettagli metallici in tonalità argentata donano luce alla figura e le fascette regolabili nere si tingono di praticità. Per cagnolini alla moda, che amano essere belli, ma anche correre senza preoccuparsi di nulla.

La pettorina con motivo DGLeo firmata Dolce&Gabbana - Credits: www.dolcegabbana.com

Passeggiate di charme assicurate. Premi e cucce per sogni da sogno Quando è ora di rilassarsi tutto si ferma. I nostri animali da compagnia lo sanno bene. E per dormire comodamente e in grande stile non possono mancare due elementi chiave del buon riposo: un premio profumato e saporito ed una cuccia morbida ed accogliente. Biscotti a forma di osso, alla frutta o mille altre prelibatezze possono essere trasportati all’interno di un lucente contenitore in porcellana rosso scintillante firmato Ralph Lauren. La chiusura a coperchio è ideale per proteggere ogni tassello delle fragranze gustose contenute all’interno. I nostri pets ringraziano. Soprattutto i loro palati.

Un porta crocchette rosso fiammante quello di Ralph Lauren, per premi dal sapore molto chic - Credits: www.ralphlauren.com

I sogni più belli sono assicurati nella cuccia firmata Giorgio Armani, che comunica calore al primo sguardo. Ideale per momenti di relax iper-confortevoli, questo piccolo divanetto è realizzato in morbida lana ed impreziosito dal motivo gessato, per omaggiare l’universo del prèt-à-porter. La cuccia gioca con le nuances del blu e del beige chiaro e fa parte della collezione Poldo x Giorgio Armani, la prima capsule dedicata interamente ai nostri amici a quattro zampe, per articoli che uniscano tessuti e design funzionali.

La cuccia facente parte della capsule collection Poldo x Giorgio Armani, per dormite da sogno - Credits: Ufficio Stampa