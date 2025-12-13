Come una campagna natalizia diventa iconica

fashion 13 dicembre 2025

Brillano le luci e gli occhi: quando arriva Natale la moda ci regala un mondo di emozioni. Le campagne natalizie che hanno rivoluzionato la comunicazione dello stile delle feste e nonostante il passare degli anni continuano a farci sognare

Natale non è solo una stagione ma anche una strategia di comunicazione: un periodo in cui i dipartimenti di marketing delle aziende di tutto il mondo - da quella a conduzione famigliare, alle grandi multinazionali - si mobilitano per creare un senso di appartenenza e di connessione con le esperienze e i valori del pubblico. Basti pensare a colossi come Coca-Cola (ormai sinonimo del Natale) o Amazon che, anno dopo anno, sono riusciti a offrire messaggi positivi, incoraggianti ed emozionanti connettendosi emotivamente con i consumatori durante la stagione festiva. E se la grande distribuzione è ormai professionista della generazione di emozioni da vivere tra dicembre e l’Epifania, anche la moda - il settore che più di altri ama farci sognare - ci ha saputo regalare momenti indimenticabili. Non c’è Natale senza John Lewis Tra i più grandi comunicatori del Natale si annovera certamente la catena britannica di grandi magazzini John Lewis. Ogni suo spot è atteso quasi come evento capace di far riflettere su tematiche importanti come empatia, amore, vicinanza facendoci venire le lacrime agli occhi in più di un'occasione, anche laddove le sue vetrine non ci raggiungono. Tra le campagne che difficilmente dimenticheremo, lo spot “Man on the Moon” realizzato per il Natale 2015, un cortometraggio con protagonista una bambina che, guardando il cielo stellato col telescopio, scopre un uomo solo sulla luna. Stupita ed intristita da tanta solitudine, la piccola decide allora di inviargli un regalo per farlo sentire ricordato a Natale dando vita ad una narrazione toccante accentuata dalla cover musicale di “Half the World Away” degli Oasis: una metafora che trasmette un messaggio di inclusività e positività, mostrando che chiunque può portare gioia e felicità agli altri, lontani o vicini che siano.

John Lewis Man in the Moon nella vetrina del negozio di Oxford Street - Credits Getty Images

H&M e Wes Anderson, quella volta che ci fecero sognare Quando il grande regista Wes Anderson incontrò per la prima volta il consiglio di amministrazione del colosso del fast fashion H&M era la primavera del 2016 e nessuno immaginava che questo sodalizio pensato per celebrare il Natale sarebbe sopravvissuto a quasi un decennio di grandi trovate pubblicitarie. Con “Come Together” la comunicazione del Natale passava dall’essere un’esperienza di consumo ad un modo per sorprendere e divertire assumendo i contorni di qualcosa di assolutamente cinematografico, narrativo e curato nei minimi dettagli. Un successo che rese una prassi, tra le maison del lusso, l’avvalersi di grandi cineasti per la realizzazione delle proprie campagne. Basti pensare a Burberry che dal 2020 e dalla campagna festiva “Singin’ in the Rain” si fa affiancare dalla creatività di celebri nomi provenienti dal mondo del cinema e del teatro per celebrare il Natale in autentico stile britannico e che quest’anno ha scelto John Madden, già autore di “Shakespeare in Love”, per raccontarci una vigilia in cui in cui moda, cultura pop e heritage convivono in armonia, partendo dal primo verso della famosa poesia natalizia “A Visit from St.Nicholas” (nota anche come “‘Twas the Night Before Christmas”).

Burberry Holiday 2025

Natale in viaggio con Gucci (quando c’era Alessandro Michele) Quando Alessandro Michele si trovava alla regia del brand fiorentino sono successe cose meravigliose, soprattutto in occasione del Natale. Dal 2018 infatti l’eccentrico direttore creativo ha saputo plasmare una nuova narrativa della Holiday Season che ha portato con sé non solo palloncini, glitter, glamour e stile anni ’80/’90 ma anche l’idea che il Natale non sia solo un periodo dedicato alla riflessione bensì l’occasione per far festa e divertirsi con stili audaci ed energici. Un'idea che nel 2019 ha dato forma a una campagna “Gift Giving” che di invernale aveva davvero poco, ma di geniale quasi tutto. Per presentare la collezione delle feste, Alessandro Michele, infatti imbarcò la sua crew al completo (non solo modelli ma anche addetti ai lavori) su una nave crociera per una vacanza all’insegna di sole, mare e climi esotici, sapientemente immortalata in una raffinata ottica vintage e nostalgica, dando vita a quella estetica di “Natale in viaggio” che ha accompagnato il brand fintanto che il creativo è rimasto al suo fianco, consegnando al pubblico campagne indimenticabili ambientate più o meno su tutti i mezzi di trasporto.

Gucci Holiday 2025

Dior e i suoi mondi sognanti Il lusso secondo Dior, dalla moda al beauty, è da sempre sinonimo di sogno e quindi quale miglior periodo per incantarci se non quello natalizio? Così la maison francese realizza, anno dopo anno, campagne che ci trasportano in scenari onirici, eleganti e fiabeschi capaci di farci tornare bambini. Dopo cieli stellati e “Atelier of dreams” capaci di far invidia anche alla fabbrica dei regali degli elfi di Babbo Natale, quest’anno Dior ci porta inaspettatamente in un labirinto magico e misterioso dando vita ad un “Enchanted World” ricco di creazioni selezionate appositamente per le festività capace di raggiungere destinazioni che diventano meraviglie per gli occhi e per il cuore: dalla “Runway of Curiosities” ai gioielli e orologi scintillanti di "The Miniature Grove", fino alle atmosfere innevate ed infantili della “Frosted Land”. Potrà mai esserci un Natale più emozionante di questo? Ralph Lauren, il Natale da abbracciare come l’iconico Polo Bear C’è un momento dell’anno in cui l’universo di Ralph Lauren diventa ancora più cinematografico, più romantico, più profondamente americano: il Natale. Non una semplice stagione commerciale, ma un capitolo affascinante del racconto che il designer porta avanti da oltre cinquant’anni. Le campagne natalizie di Ralph Lauren sono dunque da sempre un inno alla famiglia, alla tradizione, all’idea di un Natale dove si alternano tavole imbandite in case di campagna, biblioteche illuminate da camini accesi, cavalli nella neve e una palette che va dal rosso rubino al verde foresta, passando per l’oro caldo delle luci soffuse. Ogni scatto è una fotografia che suggerisce un’emozione che non punta a suscitare clamore bensì nostalgia. Un invito a entrare in una favola americana in cui la tradizione è un valore, di cui il famoso Polo Bear Sweater, forse il capo più inaspettatamente iconico del guardaroba invernale firmato Ralph Lauren, è protagonista dal 1990!

“Every moment is a gift”, Ralph Lauren Holiday Campaign

Tiffany VS Cartier: favola francese o lusso newyorkese? In questa gallery emozionante non potevamo non citare gli eterni rivali della comunicazione natalizia: Tiffany & Co. e Cartier. Entrambi vendono sogni, ma lo fanno in modi radicalmente diversi: uno con l’incanto parigino di una fiaba eterna, l’altro con il romanticismo brillante di New York sotto la neve. Il Natale secondo Cartier è un film d’animazione ad alto tasso emotivo: le sue campagne più iconiche popolate da La Panthère come guardiana del desiderio, scatole rosse che si moltiplicano magicamente e scenografie che sembrano uscite da un libro illustrato, costruiscono un immaginario fiabesco, universale, quasi infantile nella sua purezza, che non smette mai di incantare anche chi non può permetterselo. Mentre Tiffany è una poesia newyorkese, che punta tutto sulla magia delle grandi città sotto Natale tra vetrine illuminate, taxi che sfrecciano tra fiocchi di neve e coppie che si scambiano un piccolo scrigno azzurro all’ombra di un lampione.

Love is a gift, Tiffany & Co.