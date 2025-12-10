Il bianco che a Natale illumina il design

living 10 dicembre 2025

Candore e carattere si incontrano tra orsetti, lampade e oggetti da collezione

Sideboard USM Haller - Courtesy Press Office

Bianco Natal, pargol divin… ma qui niente cori di angeli: solo design brillante, morbidezze polari e oggetti candidi che sanno come farsi notare. Un Natale in bianco - pop e un filo rock - che accende le feste con il contrasto più classico di sempre: bianco assoluto e un colpo di nero. White Icons, i classici che fanno scena Il sideboard USM Haller in versione natalizia veste il nero con una punta di ironia e con le sue ante a ribalta tiene il disordine lontano dagli occhi lasciando in vista solo il rigore dello stile. Accanto a lui la Lampadina di Achille Castiglioni per Flos resta un’icona intramontabile con la base in alluminio che fa anche da avvolgicavo, il portalampada in bachelite e la sfera trasparente sabbiata che diffonde una luce morbida e intelligente. Chiude il trio il Piatto Calendario 2026 di Fornasetti, un oggetto di culto dal 1968 che per il nuovo anno veste il suo gatto sornione con un manto a scacchiera bianco e nero trasformando la grafica in rituale.

Piatto Calendario 2026 Fornasetti; Lampadina di Achille Castiglioni per Flos - Courtesy Press Office

Sweet & Soft, morbidezze in bianco Holly, l’orsetto della collaborazione BOSS x Steiff, porta in scena la tenerezza con il suo peluche color crema, il fiocco elegante e il celebre Button in Ear che lo rende immediatamente riconoscibile. Il tappeto Orso Polare di Ferm Living continua il gioco delle morbidezze con la lana neozelandese taftata a mano, le diverse altezze del pelo e gli artigli neri che regalano carattere. Il Travel Set Thalina di Giorgetti Maserati Edition aggiunge la nota luxury con lana e cashmere che avvolgono come un abbraccio rendendo ogni viaggio o ogni pausa sul divano un piccolo rituale di comfort.

Travel Set Thalina di Giorgetti Maserati Edition; Holly, orsetto BOSS x Steiff; Tappeto Orso Polare di Ferm Living - Courtesy Press Office

Light Up, il bianco che illumina La decorazione The Spirit of Christmas porta subito l’atmosfera delle feste grazie alla struttura in legno bianco e alla luce LED integrata che crea un piccolo teatro luminoso. CAMOMILLE di Philippe Starck per Kartell reinterpreta la forma di una teiera trasformandola in una lampada portatile alimentata a batteria che versa ore e ore di luce calda ovunque serva, dal salotto ai locali più scenografici. Balloon di Slide Design fluttua davvero grazie al cavo trasparente e alla forma iconica del palloncino che trasforma qualsiasi ambiente in un set leggero e festoso.

CAMOMILLE di Philippe Starck per Kartell; The Spirit of Christmas; Balloon di Slide Design - Courtesy Press Office

White art & design, oggetti che raccontano Il Bird Watching Vase di Pols Potten sembra arrivare da un racconto giapponese, con le sue forme ispirate all’ikebana, la ceramica smaltata, i dettagli dorati e il pappagallo che si mimetizza tra i fiori. Il tavolino Crown di 101 Copenhagen porta la solidità del brutalismo anni Cinquanta nel mondo domestico, con il suo piano massiccio sostenuto da quattro cilindri che disegnano una presenza scultorea ma sempre essenziale.

Crown Table di 101 Copenhagen; Bird Watching Vase di Pols Potten - Courtesy Press Office

Graphic white, linee e forme pure Lo Small Transparent Speaker porta il minimalismo al suo grado più puro, con vetro temperato e alluminio che diventano una cornice invisibile per il suono. Il set in porcellana Carte Blanche di Serax gioca con pieghe e bordi irregolari ispirati ai prototipi di cartone, mettendo in evidenza le linee nere dipinte a mano che danno un ritmo grafico alla tavola. La teiera Oiva Unikko di Marimekko chiude la selezione con la sua ceramica bianca e il manico in legno chiaro: un equilibrio nordico che resta iconico senza alzare la voce.

Small Transparent Speaker; Teiera Oiva Unikko di Marimekko; Set Carte Blanche di Serax - Courtesy Press Office