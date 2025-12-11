It Bag di stagione: le borse più belle dell'inverno 2026

fashion 11 dicembre 2025

Iconiche e glamour, dalla Bridon di Hermès alla D-Motion di Dior: ecco i nuovi modelli di tendenza della nuova stagione

Dalla sfilata di Fendi FW2526, una variante chiara del modello Spy Bag - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le borse raccontano più di qualsiasi altro accessorio ciò che desideriamo indossare in un dato momento. E la stagione Autunno/Inverno 2025-2026 lo conferma: le nuove it-bag puntano su forme iconiche, richiami equestri, lavorazioni couture e volumi pensati per accompagnare la vita reale. A fronte di modelli intramontabili che ormai sono diventati quasi oggetti da collezione (tanto da meritare delle aste milionarie), ci sono poi borse che si evolvono nel tempo e altre appena mostrate sulle passerelle che si candidano a diventare must have di domani. Dai modelli heritage che tornano in passerella alle reinterpretazioni contemporanee dei grandi classici, le maison costruiscono un guardaroba di pezzi che sono veri e propri statement. Ecco le borse che stanno definendo il mood dell’inverno. Le nuove it bag dell’inverno 2025/2026: modelli e brand Le borse di stagione sono tra i must-have imperdibili per le fashion victim. E ce n’è pertutti i gusti. Hermès Chi ama i cavalli non può rinunciare al nuovo modello realizzato dalla Maison Hermès. Si chiama Bridon ed è un accessorio che comunica l‘atmosfera equestre - tema d’ispirazione principale per il marchio - nel suo omaggio alle briglie da dressage. In pelle e dalla forma strutturata con curve smussate è perfetta per essere portata a mano oppure al gomito.

Da sinistra, un modello di Bridon bag in pelle e camoscio, su cui spiccano i toni del marrone chiaro; a destra, una versione della borsa in pelle nera, da cui si intravede l’interno ampio - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Louis Vuitton Una borsa che comunica praticità: è l’Express PM firmata Louis Vuitton. Realizzata in pelle, questa It-bag da passerella è perfetta per viaggiare. Nella nuance del verde oliva unisce morbidezza e spirito rock, grazie ai particolari metallici dorati come il portachiavi à chlocchete. Presente l’emblematico lucchetto, che si staglia su finiture in leather dall’iconico monogram, presente anche all’interno.

Dalla sfilata di Louis Vuitton FW2526, la borsa Express PM - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Gucci Profumo di cavalli anche da Gucci, con la borsa tracolla Horsbit 1955. Nella nuance giallo canarino splende il design a doppio anello con barretta che strizza l’occhio al filetto equestre, insieme ai mezzi morsetti su entrambi i lati. Ideale per giornate da trascorrere al Country Club.

La borsa Horsbit 1955 in scena nella sfilata di Gucci FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Chanel È un regalo di Natale perfetto la borsa Chanel 25. La versione in montone a pelo lungo drappeggiato comunica sensazioni di inverno ovattato al primo sguardo. La pelle nera ed i profili di pelo bianco dell’accessorio firmato dalla Maison Chanel si esaltano a vicenda, anche grazie ai dettagli in metallo effetto dorato.

La It-bag Chanel 25 in pelle nera, con montone - Credits: www.chanel.com

Miu Miu La pelle invecchiata è regina nelle creazioni firmate Miu Miu, dove il modello iconico Pocket viene rivisitato nelle linee, dando vita ad un ampio bauletto dal sapore vintage - grazie alla nappa agée - e multitasking (di nome e di fatto) altamente funzionale.

Il fascino vintage della Pocket bag di Miu Miu - Credits: www.miumiu.com

Fendi Una borsa che è una garanzia nel controllare e proteggere tutto ciò che contiene, come un vero investigatore. È la Spy Bag di Fendi, accessorio iconico e dal design unico realizzato - in questa versione grande che reinterpreta il celebre modello - in pelle di missina. Originale nella nuance verde oliva con finiture lucide e raffinati intarsi per rievocare il motivo a righe Pequin. Il nome curioso si ispira ad una caratteristica tipica del modello: una tasca segreta nascosta nella pattina. Un piccolo bottone è lì per aprirla. I manici a torchon donano un tocco caldo all’accessorio, da portare a mono o a tracolla.

La Spy bag realizzata da Fendi - Credits: www.fendi.com

Antonio Marras Silhouette raffinata e strutturata per la borsa in pelle Tanit firmata Antonio Marras. Un modello funzionale e pratico dalla personalità originale, con cinture regolabili sulla parte frontale, per un look pronto alle situazioni più diverse. Sulla versione media e di colore blu - tonalità che enfatizza il bordeaux della fodera interna - luce e movimento fanno nascere un gioco di tonalità e schiariture. Nasce così una it-bag dai mille riflessi e dallo stile assicurato.

Tra le creazioni realizzate dal marchio Antonio Marras incanta la Tanit bag - Credits: www.antoniomarras.com

Dior D-Motion è il nome della novità dell’inverno realizzata dalla maison Dior. La pelle color avorio dona grande luminosità al secchiello caratterizzato dalle cuciture in Macrocannage e chiusura a coulisse. All’interno un’ampia tasca è pronta per accogliere tutto il necessaire. La tracolla è regolabile, per portare l’accessorio crossbody o sulla spalla, e le 4 lettere identificative del marchio cadono come ciondoli metallici sulla borsa, donando sfumature dorate.

La borsa D-Motion firmata Dior – Credits: www.dior.com