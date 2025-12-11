Bradley Cooper, Maluma, Vinicius Jr: i tre volti della nuova mascolinità (secondo Boss)

Cinema, musica, sport. Tre settori che non si limitano a intrattenere: plasmano l’immaginario, influenzano i linguaggi, definiscono i modelli. L’idea di mascolinità non nasce nei manifesti o nelle dichiarazioni programmatiche, ma sugli schermi, sui palchi, negli stadi: in quei luoghi dove le immagini diventano aspirazione e comportamento.

È in questi ambiti che oggi si osserva – e si auspica - la trasformazione dell’uomo contemporaneo. Non più associata al controllo e alla distanza emotiva, ma alla presenza, alla consapevolezza e all'empatia.

Per la nuova frangranza Boss Bottled Beyond, sono state scelte tre figure simboliche di questo cambiamento: Bradley Cooper, Maluma e Vinicius Jr. Tre uomini che nei loro ambiti per alcuni rappresentano un ideale di perfezione, ma c’è di più. Le tre star incarnano, ognuno a modo proprio, il passaggio dalla mascolinità competitiva a quella relazionale, capace di generare impatto. Non l’uomo ideale, che non deve chiedere mai (come recitava un vecchio slogan), ma l’uomo che evolve e che supporta altri uomini.

Bradley Cooper: il controllo della storia, non dell’immagine

Bradley Cooper appartiene a una categoria rara a Hollywood: quella di chi non si accontenta di apparire in un film, ma lo costruisce dall’inizio alla fine. Il suo percorso è un caso di studio: da commedie mainstream come Una notte da leoni, che gli sono valse la celebritàa progetti più evoluti, sfidanti e autoriali in cui è non solo attore, ma anche regista, sceneggiatore e produttore. Risultato: A Star Is Born ha ottenuto 8 nomination agli Oscar, Maestro ne ha ricevute 7. Non è fortuna, è controllo del racconto.

Nello star system che punta tutto sui social, lui resta un’eccezione: niente profili pubblici, niente sovraesposizione, nessun bisogno di presidiare il flusso infinito dell’attenzione. Il lavoro parla per lui.

Cooper non interpreta il ruolo dell’uomo che “vede e conquista”. Incarna una mascolinità nuova, che osserva, ascolta, costruisce. E che comprende che la leadership è più divertente se condivisa.