In viaggio sul primo Orient Express italiano

Un treno chiamato desiderio. Più di 140 anni fa, il primo treno di lusso Orient Express intraprese il suo viaggio leggendario attraverso l’Europa. Vagoni, i suoi, sinonimo di eleganza e mistero. Oggi il sogno ritorna. Ispirato da quella storica eredità, nasce in Italia La Dolce Vita Orient Express. Un modo alternativo di visitare il Belpaese attraverso 14 regioni e otto itinerari esclusivi: da Venezia a Portofino, da Siena ai Sassi di Matera, dai vigneti di Montalcino alla via del tartufo verso Nizza Monferrato, fino alle tappe siciliane di Catania, Palermo e Taormina. Un viaggio in puro stile high-society che rievoca una nostalgica golden age. Concepito per scoprire in paesaggi con occhi nuovi. Un turismo diverso da quello di massa, lento, che invita a immergersi nelle tradizioni locali, tra arte, paesaggi e alta cucina tre stelle Michelin firmata Heinz Beck.

L’eleganza del design Made in Italy e il glamour di Hollywood

Composto da 12 carrozze, per un totale 31 cabine, di cui 18 suite, 12 deluxe e la Suite La Dolce Vita, il treno – realizzato da Arsenale e Orient Express - è frutto di uno scrupoloso processo di restauro. A sorprendere è l’arredamento. Non quello Anni 30 di film come l’Assassinio sull’Orient Express – tratto dal capolavoro di Agatha Christie - ma una trasposizione più attuale in stile Anni 60 e 70, con richiami a Gio Ponti, Gae Aulenti e Osvaldo Borsani e Nanda Vigo, dettagli artigianali e materiali di pregio. Nei corridoi sono appese le foto di star come Audrey Hepburn, Richard Burton e Liz Taylor. L’estetica raffinata del design italiano si fonde così con il glamour di Hollywood, mantenendo vivo il fascino del celebre treno che ha attraversato il Vecchio Continente nel XIX secolo. A firmare lo styling sono Emiliano Salci e Britt Moran di Dimorestudio. Un duo creativo che ha in curriculum, tra le altre cose, la boutique di Fendi a Londra e quella di Pomellato in via Montenapoleone a Milano.

Cucina stellata e servizi esclusivi

L’esperienza gastronomica è il piatto forte di La Dolce Vita Orient Express con il suo wagon-restaurant. Heinz Beck, tre stelle Michelin, ha ideato piatti in sintonia con i luoghi visitati, con ingredienti stagionali e a km zero. Non mancano la carrozza bar, dove sorseggiare un cocktail d’autore e un servizio di concierge che accompagna gli ospiti in esperienze su misura durante le soste.