Sara Sampaio, Mohammed Al Turki, Amy Jackson e Ed Westwick alla Certosa di San Giacomo di Capri in occasione dell’evento Luisa Via Roma x Unicef del 30 luglio 2022 Credit: Getty Images

È accaduto nella magica cornice della Certosa di San Giacomo a Capri per celebrare il sodalizio tra LuisaViaRoma e Unicef nell’estate del 2022, ai piedi delle Piramidi di Giza in Egitto in occasione della presentazione della collezione di Dior per l’Autunno/Inverno 2023, al Museo Nezu di Tokyo per l’inaugurazione della mostra "Crafted world" di Loewe, lo scorso marzo.

Dior Fall 2023 Menswear alle Piramidi di Giza, Cairo Credit: Getty Images

Negli ultimi anni la moda infatti ha scelto location sempre più suggestive per organizzare cene di gala, radunare la sua community, creare esperienze indimenticabili, celebrare il patrimonio artistico e naturale del mondo e, soprattutto, far parlare di sé.

L’Italia sempre in cima alle scelte dei brand

Così anche in questa torrida estate - nonostante qualche sporadico acquazzone abbia rovinato i piani di qualcuno (come accaduto a Dior in occasione della presentazione della sua collezione Cruise 2026) - certe maison ci stanno incantando con cene gourmet, tavolate spettacolari, eventi scenografici e una guest list di stelle.

Lo scorso 12 luglio, ad esempio, un appuntamento tra arte, moda e mondanità si è consumato nella Cava della Luna di Carrara, nota per l’estrazione del marmo tra i più pregiati al mondo. Ad organizzarlo Giorgio Armani per celebrare la collaborazione estiva della sua linea Casa con il brand di streetwear Kith e l’arrivo della collezione nello store di Forte dei Marmi.

Estate by Giorgio Armani & Kith Credit: Courtesy Press Office

Tra gli ospiti che hanno raggiunto la suggestiva tavola imbandita a bordo di jeep personalizzate anche l’attrice italiana vincitrice di sette David di Donatello Margherita Buy e la giovane Matilde Gioli, già volto in diverse occasioni della linea beauty del brand. A firmare il ricercato menù lo chef del ristorante Filippo di Pietrasanta, per un’esperienza immersiva nella cucina e nell'artigianalità toscana.

Margherita Buy - Estate by Giorgio Armani & Kith Credit: Courtesy Press Office

Per la prima volta nella sua storia, Dolce&Gabbana ha fatto invece tappa a Roma con la sua Alta Gioielleria, Alta Sartoria e Alta moda dando vita a una tre giorni di eventi, dal 13 al 15 Luglio.

Tra glamour, show mozzafiato e cene riservatissime, il duo creativo ha celebrato la Città Eterna a partire dalla grandezza dell’Impero, allo sfarzo della Roma dei Papi, fino allo stile della Hollywood sul Tevere.

Ali Samli e Lady Kitty Spencer arrivano alla cena di gala organizzata Dolce & Gabbana per la presentazione della sua Alta Sartoria Credit: Getty Images

Ad animare la kermesse, oltre alla spettacolare performance di Cher in via Veneto, una parata di stelle che da Villa Adriana a Castel Sant’Angelo passando per Fori Imperiali, tra sfarzo ed eleganza, ha sfilato in città: da Lady Kitty Spencer a Anna Wintour, dall’attore britannico Christian Bale con la famiglia al completo a Isabella Rossellini.

Anna Wintour ai Fori Romani per l’Alta Moda Dolce&Gabbaarrivano alla cena di gala organizzata Dolce & Gabbana per la presentazione della sua Alta Sartoria Credit: Getty Images

Tra glamour e statement a stelle e strisce

Oltreoceano, invece, Isabel Marant dopo 10 anni ha fatto ritorno a Los Angeles lo scorso 29 maggio e Chanel, pochi giorni fa, negli Hamptons.

Carlacia Grant posa per NET-A-PORTER e Isabel Marant durante l’esclusivo evento della High Summer '25 Capsule Collection a Los Angeles Credit: Getty Images

La prima ospitando a bordo piscina dello storico Chateau Marmont di Sunset Boulevard un dinner party patinato per presentare con Net-A-Porter la sua High Summer '25 Capsule.

Una serata riuscitissima che tra abiti leggeri e voglia d’estate, ha visto tra le più giovani protagoniste, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh.

La seconda, invece, nel fascino storico di The Hedges Inn al 74 di James Lane, ha inaugurato, alla presenza della haute society newyorkese, il suo Hamptons Summer Salon.

A sorpresa, durante la cena, la cantautrice Ashe è salita sul palco cinta da un abito in mussola di seta color tramonto, cimelio della collezione Métiers D’Art 2019/20.

Ma l'estate non è ancora finita, seguiteci per continuare a sognare a lume di candela...

Leggi anche:

Destinazioni di stile, case d'autore

Destinazioni di stile: alla scoperta della oasi italiane