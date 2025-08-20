Spenta, arida e indomabile a causa del clima ma anche dell’uso di strumenti a caldo e decolorazioni, la chioma riprende vita grazie a soin mirati, idratanti e impermeabilizzanti

Persino chi vanta un liscio impeccabile tutto l’anno può ritrovarsi con lunghezze indisciplinate appena la temperatura inizia ad alzarsi e il tasso di umidità nell’aria aumenta. Un inconveniente ancora più sentito da coloro che, alle vicissitudini climatiche, abbinano capelli naturalmente molto mossi e secchi, sfibrati da tinte e altri trattamenti aggressivi. Che fare? Nonostante ciò che si potrebbe pensare, l’unica soluzione possibile non è ricorrere alla piastra che, al contrario, in alcuni casi rischia di peggiorare la situazione. Per domare il crespo basta affidarsi, a seconda della texture della propria chioma, a ingredienti idratanti e nutrienti e spray che inguainano la fibra rendendola immune alle bizze del clima.

Se i capelli sono molto secchi

Lunghezze mosse o processate risultano ancora più spente ed elettrizzate quando la temperatura aumenta. La strategia giusta per migliorarne l’aspetto consiste quindi nel donargli un intenso boost di idratazione. A partire dalla detersione, che va eseguita con uno shampoo a base di cheratina, ceramidi e acido ialuronico per poi applicare una crema a base di oli vegetali come argan e cocco. Una volta risciacquato il prodotto, si può procedere allo styling previa applicazione di un balsamo leave in che, massaggiato uniformemente non solo non appesantisce ma aiuta a chiudere le cuticole trattenendo l’acqua al loro interno. L’asciugatura all’aria, spesso preferita in estate, può accentuare la disidratazione quindi sì al phon ma a velocità moderata, meno aggressiva. Infine, si può ultimare massaggiando un olio sulle punte per scoraggiarne la rottura.

Per una texture liscia e luminosa

Come si diceva all’inizio, anche i capelli lisci non sono immuni dagli effetti di caldo, umidità e, se si è al mare, salsedine. Per contrastarli, però, non serve puntare su trattamenti molto nutrienti, che in questo caso andrebbero solo ad appesantire, ma su spray e fluidi specifici che avvolgono le lunghezze mantenendole lisce e lucenti. L’importante è vaporizzare abbondante prodotto dalle radici alle punte, in modo da ricoprire le lunghezze in modo uniforme, per poi passare all’asciugatura. Per prolungare l’effetto disciplinante, in questo caso, è consigliato l’uso della piastra che manterrà la piega impeccabile ancora più a lungo, a dispetto del meteo.

