Le passerelle lo hanno consacrato: dal maxi chunky a maglia grossa fino alla versione cropped e gioiello, il cardigan si conferma l’alleato dei primi freddi

Il cardigan, da sempre sinonimo di eleganza sobria e praticità, torna a essere protagonista della stagione autunnale.

Non più semplice “capo della nonna”, ma vero e proprio "pezzo" di stile.

Quest’autunno le declinazioni sono infinite.

Il cardigan oversize in lana bouclé o cashmere si indossa sopra abiti leggeri, lasciato aperto e con cintura in vita per esaltare la silhouette. La versione corta e minimal invece gioca sulle proporzioni: perfetta su camicie bianche o dolcevita sottili, da abbinare con pantaloni a vita alta o gonne midi.

Per la sera, il cardigan diventa protagonista: i modelli ricamati con cristalli o bottoni gioiello rubano la scena e si indossano anche da soli, come top, con denim scuro o pantaloni in pelle.

Le più giovani scelgono micro top coordinati, mentre le maison lo reinterpretano con dettagli couture: pensiamo alle proposte di Miu Miu e Gucci, che riportano in auge il twin set rivisitato.

Il cardigan maschile

Anche l’uomo riscopre il cardigan come capo chiave del guardaroba autunnale.

Le collezioni di Dior Men, Armani e Louis Vuitton lo propongono in versione sartoriale, con tagli puliti e filati pregiati.

Da Dior, il cardigan si abbina a pantaloni dal taglio fluido e camicie dal colletto importante, in un gioco di eleganza rétro.

Armani punta sul comfort sofisticato, con modelli in cashmere leggero portati sotto blazer destrutturati, mentre Vuitton osa con colori vitaminici e pattern geometrici che trasformano il cardigan in capo statement. Perfetto con jeans scuri e sneakers per il giorno, o con pantaloni sartoriali e mocassini per la sera.

Il cardigan è il nuovo must-have trasversale, capace di vestire con la stessa forza il guardaroba femminile e quello maschile.

Un capo da riscoprire e reinterpretare, pronto a trasformarsi in protagonista indiscusso anche nello street-style d’autunno.

Come abbinarlo? Il consiglio di X-Style Con una cintura maxi in vita per dare struttura a un modello oversize oppure giocando con i contrasti: cardigan morbido e pantaloni in pelle o denim. E il gioco è fatto!

